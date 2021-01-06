На металлургическом комбинате в Казахстане обновили оборудование конвертерного цеха

На металлургическом комбинате АО «АрселорМиттал Темиртау» установили новую машину в конвертерном цехе, передает Trend со ссылкой на акимат Карагандинской области Казахстана.

Современное оборудование позволит повысить надёжность производства.

«В конвертерном цехе завершился монтаж новой завалочной машины украинского производства. Сейчас идёт её ввод в эксплуатацию. Все документы для установки нового оборудования были подписаны в отделе промышленной безопасности и Министерстве по ЧС», - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Украинские специалисты помогли в проведении пусконаладочных работ и обучили местных работников.

- Машина у нас рассчитана на два подъёма по 90 тонн. Провели динамические и статические испытания в присутствии представителя Министерства по ЧС. Произвели обход всей машины, подписали все соответствующие документы и акты, - рассказал начальник участка по ремонту и обслуживанию механического оборудования конвертерного цеха Михаил Тюменцев.