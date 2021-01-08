Баку и Киев могут создать азербайджано-украинский деловой совет

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Украина могут создать рабочую группу по экономическому сотрудничеству и азербайджано-украинский деловой совет в рамках межправительственной комиссии .

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, об этом на встрече с послом Украины в Азербайджане Владиславом Каневским сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, Азербайджан поддерживает создание новых механизмов, которые могли бы стимулировать связи в экономической сфере между двумя странами.

На встрече было подчеркнуто, что связи между Азербайджаном и Украиной находятся на высоком уровне, развитию сотрудничества уделяется особое внимание, успешно развиваются связи в различных сферах экономики.

Говоря об экономических связях между двумя странами, Микаил Джаббаров отметил, что договоренности, достигнутые в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан в декабре 2019 года и во время 12-го заседания Межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Украиной в январе прошлого года, еще больше повысили активность в экономической сфере.

Министр экономики также отметил, что существует большой потенциал для развития экономического сотрудничества.

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский поделился своим мнением о развитии торгово-экономических связей, отметив, что Украина заинтересована в партнерстве с Азербайджаном по ряду направлений, в том числе в участии украинских компаний в проектах по восстановлению освобожденных территорий.

На встрече обсуждались возможности расширения азербайджано-украинского экономического сотрудничества.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров )

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