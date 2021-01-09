Экономика Грузии сосредоточена на секторах с более высокой добавленной стоимостью

БАКУ /Trend/ - При номинальном ВВП менее 18 миллиардов долларов в 2019 году и умеренном ВВП на душу населения экономика Грузии подвержена потрясениям, сообщили Trend в Moody's Investors Service.

"На данный момент существует лишь ограниченная возможность для внутреннего потребления поддерживать спрос, что приводит к зависимости от внешних рынков", - сказал источник.

Как отмечает Moody, экономика Грузии стала более диверсифицированной и сфокусированной на секторах с более высокой добавленной стоимостью за последнее десятилетие, при этом рост в таких секторах, как автомобильная, химическая и фармацевтическая промышленность увеличился, в то время как зависимость от экспорта металлов и руд, на которые приходилось почти половина всего экспорта товаров в 2010 году, сокращается.

"Однако, учитывая небольшую численность населения страны, пахотные земли и благоприятный климат, первичные и другие отрасли промышленности, такие как производство вина и других напитков, продолжают оставаться источником сравнительных преимуществ и составляют значительную часть экспорта товаров", - сказал Moody.

В компании добавили, что важность сырьевых отраслей дополнительно подтверждается тем, что в 2019 году в сельском хозяйстве было задействовано более 40 процентов рабочей силы Грузии.

Как отметил источник, правительство Грузии стремилось укрепить экономические связи с западными блоками, такими как ЕС, как в качестве средства диверсификации, так и сближения своей деловой и нормативной среды с более развитыми экономиками.

"В 2014 году Грузия вступила в Углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли (DCFTA) с ЕС, которая была реализована в 2016 году и заменила предыдущее соглашение о всеобщей системе преференций, которое обеспечивало беспошлинный доступ на рынок ЕС для товаров с 2005 года. DCFTA расширила беспошлинный доступ ко всем продуктам питания и напиткам, включая вино, хотя на некоторые определенные продукты по-прежнему распространяются квоты и специальные сборы", - добавило агентство Moody.

Однако агентство уточняет, что DCFTA вряд ли существенно повлияет на экспорт товаров Грузии в среднесрочной перспективе из-за значительных инвестиций, необходимых компании для соблюдения строгих нормативных стандартов ЕС.

"СНГ остается особенно привлекательным рынком для грузинских экспортеров", - сказал источник.

По данным Moody's Investors Service, товарооборот Грузии со странами СНГ также увеличился за счет нормализации отношений с Россией за последнее десятилетие. На РФ в 2019 году приходилось более 13 процентов экспорта товаров по сравнению с менее чем 2 процентами в 2012 году.

(Автор: Тамилла Мамедова Редактор: Наталья Кочнева)