Для улучшения экономической среды в Грузии, бизнес-сектору будут предоставлены дополнительные льготы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, сказал министр финансов Грузии Иване Мачавариани.

В течение 6 месяцев с 1 декабря 2020 года работодатель вновь получит право не платить в бюджет удерживаемый и подлежащий уплате подоходный налог в размере до 750 лари (227 USD), если получаемая работником заработная плата не превышает 1500 лари (453 USD). «В связи с этими изменениями финансовая составляющая будет равна 270 миллионам лари (81 570 996 USD)», — сказал министр.

Возможность оказания услуг по аренде имущества с налогообложением в период выплаты соответствующей суммы. «Проще говоря, это кассовый метод, то есть НДС облагается налогом и декларируется в соответствии с физически уплаченной суммой». Эта сфера требовала этих изменений », — сказал министр.

В 2021 году будет внедрено решение об освобождении от налога на имущество в туристическом секторе. Сюда входят отели и рестораны. «Более 1000 компаний и более 30,000 сотрудников получат выгоду от этого преимущества. В общей сложности результат от льгот составит 45 миллионов лари (13 595 166 USD)».

Подоходный налог 2020 года будет списан с тех компаний туристического сектора, выплаты которых были отложены во время первой волны пандемии. «Таких компаний более 1000», — сказал Иване Мачавариани.

Для отелей расположенных в Бакуриани, Гудаури, курорте Годердзи и Местии, налоговые выплаты будут перенесены с ноября 2020 года и декабря 2020 года на 1 июля 2021 года без начисления процентов. «Эти муниципалитеты были выбраны потому, что отели на этих курортах были ограничены», — сказал министр.

Иване Мачавариани рассказал об экономических льготах и помощи на брифинге, который состоялся сегодня после заседания Межведомственного координационного совета действующего при правительстве Грузии.