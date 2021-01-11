Mastercard делает еще один шаг в цифровом развитии Грузии
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Финансовые институты Казахстана, России и Беларуси получат новые возможности согласования планов действий
Создавший иллюзию "времени наоборот", или Часы за 200 тыс.долл.- Самый известный часовщик Гаджи Фаталиев (ФОТО)
Следственный комитет Армении должен изучить действия офицеров во время Карабахской войны - группа протестующих
В Азербайджане совершенствуется сметно-нормативная база и система ценообразования для строительных объектов
Потери Армении в экономике и социальной сфере будут просто катастрофическими - российский политтехнолог
Парламентские выборы обеспечили свободное волеизъявление граждан Казахстана - миссия наблюдателей от СНГ
В минкультуры Азербайджана представлены предложения о месторасположении Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы
Состоялась очередная встреча руководителей служб безопасности и пограничных служб Азербайджана и Армении
Вероятность угрозы жизни вакцины от COVID-19, которая будет доставлена в Азербайджан, равна нулю - эксперт
Родные увековечивают память спецназовца-шехида в его комнате - видеорепортаж АМИ Trend из дома шехида
В Москве проходит трехсторонняя встреча между Президентом России, Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении (ФОТО/ВИДЕО)
Центр анализа и координации четвертой промышленной революции ускорит развитие цифровизации Азербайджана
Эмитенты корпоративных ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже на один год освобождаются от листинговых платежей
В декабре 2020 года объем поступлений в госбюджет Азербайджана по линии ГТК достиг более 350 млн манатов
Центр анализа и координации четвертой промышленной революции создаст правовую базу государственных привилегий
В Армении глубокий политический, экономический, социальный и психологический кризис - Армен Саркисян
На Бакинской фондовой бирже многократно увеличился оборот первичного рынка корпоративных ценных бумаг
Президент Ильхам Алиев по приглашению Президента России Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Москву (ФОТО/ВИДЕО)
Приступила к работе комиссия минобороны Азербайджана по рассмотрению обращений уволенных по мобилизации лиц
В Азербайджане семь человек привлечены к уголовной ответственности за нарушение антиэпидемического и карантинного режимов
В Азербайджане в отношении более 5 тыс. человек приняты меры административного наказания за нарушение карантина