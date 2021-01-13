Американская «Valmont Industries» откроет в Казахстане завод передовых систем орошения

Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин в режиме видеоконференцсвязи провел переговоры с президентом компании «Valmont Industries» Стивеном Каневски, передает Trend со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества и обмена опытом в сферах животноводства, селекции, семеноводства, капельного и дождевального орошения, аграрной науки и образования.

По итогам переговоров между Министерством сельского хозяйства РК, казахстанской компанией «Kusto Group» и американской компанией «Valmont Industries» подписано соглашение об инвестициях.

Документ предусматривает создание в Казахстане сети демонстрационных ферм и строительство завода по производству современных систем орошения и управления урожайностью сельскохозяйственных культур.

Мощность предприятия составит 1 тыс. машин «Valley» фронтального и кругового орошения в год. Американские технологии ирригации позволят увеличить продуктивность растениеводства и на 50-70% снизить водозатратность в сельском хозяйстве. Формирование сети демонстрационных ферм обеспечит трансфер передовых технологий в области орошения, рационального использования водных ресурсов, кормопроизводства, обучения и тренинга фермеров и подготовки квалифицированных кадров.

Компания «Valmont Industries» — мировой лидер в сфере инвестиций и управления объектами водной инфраструктуры, орошаемого земледелия и производства ирригационных систем. Основана в 1946 году со штаб-квартирой в г. Омаха штата Небраска США.

Годовой оборот компании превышает $2,6 млрд. Глава Правительства подчеркнул, что АПК является одним из динамично развивающихся секторов экономики РК. При этом, по оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации при ООН (ФАО), Казахстан входит в пятерку стран с наибольшим потенциалом в сфере сельского хозяйства.

«По итогам 2020 года в сельском хозяйстве обеспечен устойчивый рост в 5,6% – наиболее высокий показатель в отрасли за последние 6 лет. АПК стал ключевым фактором в сдерживании инфляции в Казахстане в условиях продолжающихся сбоев в глобальных продовольственных цепочках», — сказал А. Мамин.

В переговорах с казахстанской стороны приняли участие Первый Заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов, министры сельского хозяйства Сапархан Омаров, национальной экономики — Руслан Даленов, иностранных дел — Мухтар Тлеуберди, Посол РК в США Ержан Казыханов, глава «Kusto Group» Еркин Татишев, с американской — заместитель Посла США в РК Линг Теодор, президент «Valmont Irrigation» Ленни Адамс и вице-президент «Valmont Industries» Джошуа Диксон.