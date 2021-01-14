ЕС готов поделиться с Туркменистаном своим видением восстановления после пандемии - посол Евросоюза

БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) рад поделиться своим видением восстановления после пандемии COVID-19 со странами-партнерами, включая Туркменистан, и готов помочь в его реализации, заявил Trend посол ЕС в Туркменистане Диего Руиз Алонсо.

Посол сказал, что пандемия COVID-19 не обошла стороной ни одну страну, и ее последствия ощущаются также в Туркменистане.

"Я рад, что нам удалось сохранить диалог с Туркменистаном. Очень важно продолжать сотрудничество по таким темам, как права человека и экономическое развитие, поскольку эти области будут иметь решающее значение для преодоления последствий пандемии", - добавил посол.

Диего Руиз Алонсо подчеркнул, что правительство Туркменистана и другие страны региона проявили солидарность и готовность совместно решать эту проблему и приложили усилия для обеспечения беспрепятственного потока товаров первой необходимости, в том числе медикаментов.

В сообщении посла отмечалось, что ЕС также сыграл свою роль: 15 июля 2020 года ЕС запустил всеобъемлющий пакет солидарности в ответ на кризис COVID-19 стоимостью 3 миллиона евро, направленный на удовлетворение потребностей трех центральноазиатских стран - Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана. Этот пакет будет способствовать немедленной борьбе с COVID-19 и будет реализован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

"ЕС призывает все страны региона, включая Туркменистан, сотрудничать с ВОЗ открытым и прозрачным образом, поскольку наличие объективной информации об эпидемиологической ситуации помогает разработать адекватные ответные меры", - сказал он.

Диего Руиз Алонсо также добавил, что потребуются дополнительные усилия, и ЕС готов помочь партнерам в восстановлении после COVID-19. Пандемия неизбежно отразится на экономическом росте и уровне жизни, особенно молодого поколения, выходящего на рынки труда, и людей, находящихся в уязвимом положении.

"Мы хотели бы превратить этот вызов в возможность возобновить экономический рост, уделяя больше внимания развитию зеленых, экологически чистых технологий. В своем сообщении "Европейская Зеленая сделка" от декабря 2019 года комиссия изложила новую стратегию роста ЕС, которая ставит перед собой цель сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2050 году, создав в то же время процветающее общество с современной, ресурсоэффективной и конкурентоспособной экономикой. В соответствии с этим мы хотим, чтобы восстановление после COVID-19 было экологически чистым, цифровым и устойчивым, в соответствии с планом восстановления "ЕС следующего поколения",-заключил посол.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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