Банк развития Казахстана нацелен на реализацию сделок в российских рублях

БАКУ /Trend/ - Банк развития Казахстана (БРК) планирует развивать реализацию сделок в российских рублях и финансировать наших заемщиков в этой валюте, сказали Trend в БРК.

Отметим, что в начале декабря 2020 года Евразийский банк развития (ЕАБР) и АО "Банк Развития Казахстана" (БРК) подписали кредитный договор, предусматривающий открытие ЕАБР кредитной линии БРК на сумму 5,7 миллиардов российских рублей сроком на 7 лет.

Как отметили в БРК, данные средства могут быть направлены на проекты, соответствующие не только отраслевым приоритетам Банка, но и экологической политике ЕАБР. Таким образом, это дальнейший шаг по развитию в Казахстане финансирования проектов, соответствующим экологическим требованиям по охране окружающей среды и др. (так называемого ESG-финансирования).

"Кредитный портфель Банка состоит из займов, выданных в тенге (53 процентов) и иностранной валюте, преимущественно в долларах США (46 процентов). С 2013 года объем кредитования в тенге вырос на 26 процентов. Такие изменения положительно отразились на финансовой устойчивости наших заемщиков", - отметили в БРК.

Как сказали в БРК, выдача займов в рамках рублевой кредитной линии частично повлияет на диверсификацию кредитного портфеля Банка.

"Мы планируем развивать реализацию сделок в российских рублях и финансировать наших заемщиков в этой валюте. Займы в рублях могут быть интересны компаниям, экспортирующим свою продукцию в Российскую Федерацию. Таким образом, мы всячески диверсифицируем наш портфель заимствования, смотрим и на другие валюты", - подчеркнули в БРК.

В БРК также отметили, что по договору с ЕАБР у Банка нет обязательств по конкретным проектам.

"Займы в рублях будут предложены потенциальным клиентам, проектам на рассмотрении в Банке, а также уже ранее профинансированным проектам (в рамках линии возможно рефинансирование действующих займов), однако только под займы, выданные БРК не позднее 36 месяцев до даты заключения данной линии", - отметили в БРК.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)