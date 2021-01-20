Microsoft инвестирует в подразделение беспилотников GM в раунде на $2 млрд

Американская Microsoft Corp оказалась среди лидеров очередного раунда финансирования стартапа Cruise, который принадлежит General Motors и занимается разработкой самоуправляемых автомобилей, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Общий объем финансирования превышает $2 млрд, сообщается в пресс-релизе Cruise. Стоимость стартапа была оценена в $30 млрд по сравнению с $19 млрд в 2019 году, пишет Bloomberg. GM, партнер Cruise Honda Motor Co. и другие институциональные инвесторы также участвуют в новом раунде финансирования.

Cruise будет использовать "облачную" платформу Microsoft Azure, которая даст возможность управлять данными и навигацией беспилотных автомобилей, а также будет соединять их со службой поддержки Cruise. Подобное программное обеспечение необходимо стартапу, который собирается внедрять услуги роботакси.

Как отмечает The Wall Street Journal, это первый раунд финансирования Cruise за последние полтора года. В 2018-2019 гг. компания привлекла от инвесторов, включая SoftBank Group и Honda, около $7 млрд.

Cruise не выполнила своей цели по внедрению услуг беспилотного такси до конца 2019 года и не установила новый дедлайн.

WSJ отмечает рост интереса инвесторов к компаниям, занимающимся разработкой самоуправляемых автомобилей, после затишья на фоне проблем с выработкой осуществимых бизнес-планов.

Стоимость стартапа Aurora Innovation Inc. оценивается в $10 млрд по сравнению с $2,5 млрд в 2019 году. В декабре компания приобрела бизнес Uber Technologies Inc. в сфере беспилотного вождения.

Рыночная стоимость Luminar Technologies Inc., которая производит сенсоры для самоуправляемых автомобилей, подскочила почти до $10 млрд после IPO в прошлом месяце.

Подразделение Alphabet Inc. по разработке самоуправляемых автомобилей Waymo Llc в прошлом году привлекло $3 млрд и недавно начало предоставлять услуги беспилотного такси в Финиксе, штат Аризона.