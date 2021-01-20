Pfizer сократила поставки вакцины в ЕС после разрешения извлекать из ампулы шесть доз

Разрешение Европейского агентства по лекарственным препаратам (ЕМА) извлекать шесть доз вакцины Pfizer из одного флакона вместо пяти привело не к ускорению темпов вакцинации, а к легальному обоснованию сокращения поставок американской вакцины в Европу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, написала вечером бельгийская газета Le Soir.

"Pfizer сократила свои поставки, опираясь на тот факт, что теперь из каждого флакона можно получать шесть [а не пять] доз вакцины. Разрекламированная ускоренная кампания вакцинации получила пулю в крыло", - пишет газета.

Заключенные Еврокомиссией от имени ЕС контракты с Pfizer оговаривают поставку в государства ЕС 600 млн доз вакцины, а не количество поставляемых флаконов. Таким образом, разрешение EMA от 8 января получать при помощи шприцев с низким мертвым пространством иглы шесть доз из каждого флакона просто дало Pfizer юридическое основание на 15% сократить число поставляемых в Европу упаковок вакцины.

"Как только Pfizer узнала, что в Бельгии начали использовать шесть доз из одной ампулы, она немедленно сократила объем поставляемой вакцины. Теперь вместо 92 изотермических контейнеров по 195 флаконов [в день] мы получаем 76", - пишет газета.

Le Soir приводит факты по Бельгии, однако они характерны для всего Евросоюза, поскольку контракты на поставку вакцины подписаны на наднациональном уровне в Брюсселе, причем странам ЕС Еврокомиссия фактически запретила прямые переговоры с поставщиками за рамками общеевропейских контрактов. Правила применения вакцины также действуют на общеевропейском уровне.

Издание подчеркивает, что это уже второе сокращение поставок вакцины за 10 дней. 10 января Pfizer официально объявила о сокращении поставок в страны ЕС из-за чрезмерно большого объема заказов.

Все это уже привело, по данным Le Soir, к приостановке вакцинации в больницах Фландрии, то есть в этом регионе Бельгии пока прививки продолжают делать только жителям домов престарелых. В Брюссельском федеральном регионе центры вакцинации продолжают работать, однако представитель местного правительства отмечает, что не знает, как долго вакцинация сможет продолжаться из-за отсутствия гарантий получения нужного объема препарата, поскольку через три недели всем получившим первую дозу необходимую обеспечить вторую прививку. В Валлонии ситуацию вообще не комментируют.

На прошлой неделе бельгийские СМИ сообщали, что королевство значительно нарастит темпы вакцинации благодаря использованию шестой дозы из одной ампулы, ради чего государство дополнительно приобрело крупную партию специализированных шприцев, которые обеспечивают более высокую точность дозировки за счет значительного сокращения объема неизвлекаемой из шприца жидкости. Таким образом, принятое Европейским агентством по лекарственным препаратам решение о нестандартном использовании вакцины привело не к ускорению вакцинации, а к одновременному усложнению ее логистики и значительной экономии для производителя.

Показательно, что, разрешая получать из флакона шестую дозу, ЕМА предупреждало и о возможных логистических проблемах. В релизе регулятора отмечалось, что использование стандартных шприцев и игл может привести к тому, что извлечь шестую дозу вакцины из флакона окажется невозможным. В этом случае предписывается утилизировать флакон и его остаточное содержимое, а не пытаться добрать желанную шестую дозу из другого флакона.