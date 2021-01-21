Сенат Казахстана ратифицировал поправки в соглашение об автомобильных перевозках с Грузией

Бизнес 21 января 2021 16:22 (UTC+04:00)
Сенат Казахстана ратифицировал поправки в соглашение об автомобильных перевозках с Грузией

Проект Закона РК «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Грузии о международном автомобильном сообщении от 6 марта 2007 года» одобрили депутаты Сената, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Представляя законопроект, министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов сообщил, что в протоколе предусмотрено введение разрешительной системы на двусторонние, транзитные перевозки, а также на перевозку грузов автомобильным транспортом в/из третьи страны.

«В настоящее время между двумя странами, не включая перевозку опасных и крупногабаритных грузов, двусторонние, транзитные, а также перевозки в/из третьи страны осуществляются на безразрешительной основе. Принимая во внимание, что безразрешительная система дает преимущество грузинским транспортным операторам при осуществлении автомобильной перевозки, не создает условия для защиты интересов отечественных перевозчиков», - сказал Бейбут Атамкулов на пленарном заседании палаты.

По его данным, в 2020 году из перевезенных в импортно-экспортном сообщении 18 тыс. 96 тонн груза если 29% приходится на долю отечественных перевозчиков, то 57% было перевезено грузинскими транспортными операторами.

«Основными причинами вышеуказанного являются: рост парка транспортных средств на международных перевозках в Грузии - если у нас в стране 7 тыс. 754 ед., то в Грузии 8 тыс. 901 единица; открытие грузинско-турецких, грузинско-украинских совместных предприятий в Грузии за последнее время; возможность Грузии выхода к морю», - отметил министр.

Глава ведомства отметил, что введение разрешительной системы:

- во-первых, позволит установить паритет на рынке грузовых перевозок автотранспортом между двумя странами;

- во-вторых, будет способствовать увеличению доли отечественных перевозчиков;

- в-третьих, способствуя увеличению объемов перевозок грузов, перевозимых нашими перевозчиками, создаст условия для увеличения их дохода и, соответственно, обновления парка.

Ратификация данного Протокола, как отметил министр, не повлечет за собой дополнительных бюджетных ассигнований. Документ был одобрен депутатами Сената.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
История создания &quot;Хан-гызы булагы&quot; – как в Шушу был проведен первый водопровод (ФОТО)
История создания "Хан-гызы булагы" – как в Шушу был проведен первый водопровод (ФОТО)
Метро &quot;Низами Гянджеви&quot; - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО)
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО)
В Азербайджане выбирают самых успешных и талантливых женщин (ФОТО)
В Азербайджане выбирают самых успешных и талантливых женщин (ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
Минздрав Франции хочет продлить режим чрезвычайного положения в стране до осени Европа 17:12
Президент Ильхам Алиев: Каспийское море – море мира и добрососедства Политика 17:11
Президент Ильхам Алиев: Подписание меморандума по месторождению «Достлуг» – знаменательное событие, которое будет иметь позитивные последствия Политика 17:09
Президент Ильхам Алиев: Сегодняшнее подписание открывает новую страницу в освоении углеводородных ресурсов Каспия Политика 17:06
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Туркменистан впервые приступают к совместной работе по освоению месторождения в Каспийском море Политика 17:04
Учащиеся, не принявшие участие в виртуальных уроках, тоже должны пройти оценивание – Минобразования Азербайджана Общество 17:02
В 2020 году в Азербайджане сократилось производство автотранспорта Транспорт 17:00
Из выпускных и приемных экзаменов исключен ряд вопросов - минобразования Азербайджана Общество 16:54
Недовольные отметками учащиеся смогут подать апелляцию – Минобразования Азербайджана Общество 16:51
Если обучение велось в дистанционной форме, то и оценивание знаний должно проводиться также - минобразования Азербайджана Общество 16:44
«КАМАЗ» планирует увеличить поставки автотехники в Туркменистан Транспорт 16:40
Standard & Poor's прогнозирует повышение капитализации азербайджанского банка в 2021-22 гг. Финансы 16:39
История создания "Хан-гызы булагы" – как в Шушу был проведен первый водопровод (ФОТО) Интересное 16:36
Названо время зимних каникул для школьников в Азербайджане Общество 16:34
Проект «Достлуг» поможет развитию нефтехимической промышленности Азербайджана - Мэтью Брайза Энергетика 16:25
Сенат Казахстана ратифицировал поправки в соглашение об автомобильных перевозках с Грузией Бизнес 16:22
Видеокадры из села Дордчинар Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 16:21
Установлены личности 2 858 шехидов Отечественной войны – военный прокурор Политика 16:20
Узбекистан импортировал газ на $50 млн, экспорт упал в 4,7 раза Узбекистан 16:17
Госкомстат представил данные о развитии сельского, лесного и рыбного хозяйства Узбекистана в 2020 году Узбекистан 16:14
Микаил Джаббаров опроверг возможность продажи акций SOCAR Финансы 16:12
В Азербайджане почти на половину снизилось количество преступлений при несении военной службы Политика 16:12
Россия с февраля сможет поставлять "Спутник V" в Венгрию Россия 16:11
SOCAR Aviation начала поставлять топливо в аэропорт Аднана Мендереса в Измире Энергетика 16:06
Фонд “YAŞAT” организовал медобследование раненых и членов семей шехидов (ФОТО) Общество 15:59
Возобновление традиционного обучения в Азербайджане крайне важно – депутат Общество 15:58
Объем пассажироперевозок всеми видами транспорта в Азербайджане значительно снизился Транспорт 15:55
Назначен новый главный тренер сборной Азербайджана по женской спортивной гимнастике Общество 15:50
Названы имена победителей конкурса на патриотическую тему Культура 15:49
Меркель заявила о сложной фазе пандемии в Германии Европа 15:24
В 2020 году на долю ж/д транспорта Азербайджана пришлось свыше 7% грузоперевозок Транспорт 15:22
В Азербайджане зафиксировано сокращение производства алкогольной и табачной продукции Бизнес 15:18
В Казахстане объемы производства мяса доведены до уровня его потребления Бизнес 15:15
В городе Шуша не было армянских церквей – исторические факты Политика 15:11
Главы МИД Азербайджана и Туркменистана обсудили вопросы взаимодействия на Каспии (ФОТО) Политика 15:09
Ветерану Карабахской войны подарили вторую жизнь - Trend TV представляет кадры хирургической операции (ВИДЕО) Общество 15:03
В Туркменистане начался сбор первого в этом году урожая томатов Бизнес 14:54
Власти Индонезии объявили о завершении поисков в районе крушения Boeing Другие страны 14:54
Больше всего снега выпало в Гахе Общество 14:53
Азербайджан и Туркменистан подписали Меморандум о совместной разработке месторождения "Достлуг" Политика 14:51
Центробанк Узбекистана оставил основную ставку на уровне 14% Узбекистан 14:50
В Узбекистане импорт автомобилей в 2,2 раза превысил экспорт Узбекистан 14:49
В этом году в Азербайджане планируется проведение первого аукциона по возобновляемым источникам энергии Энергетика 14:43
Государственный коммерческий банк Туркменистана объявляет тендер на консультационные услуги Тендеры 14:37
На освобожденных территориях Азербайджана будут проводиться мониторинги с применением дронов Общество 14:34
Грузоперевозки по азербайджанскому сегменту TRACECA в 2020 году превысили 35 млн тонн Транспорт 14:33
Транзитные грузы через Азербайджан в 2020 году составили более 93% всех перевозок Транспорт 14:31
В Азербайджане открывается сезон охоты Общество 14:29
Туркменистан рассмотрел сотрудничество с рядом австрийских фармацевтических компаний Бизнес 14:26
В Азербайджане значительная часть кредитования в сфере домохозяйств осуществлена в нацвалюте Финансы 14:25
Компании Казахстана, Узбекистана совместно построят завод по производству плит, водонагревателей Бизнес 14:21
Служба гидрометеорологии о продолжительности снежной погоды в Азербайджане Общество 14:21
Грузия нарастила импорт нефти из Азербайджана Энергетика 14:18
Азербайджан является одной из наиболее обеспеченных международными резервами стран в СНГ – Газпромбанк Финансы 14:17
Оператор спортивных ставок в Азербайджане расширяет сотрудничество с греческой Vermantia ИКТ 14:14
Грузия уменьшила экспорт крупного рогатого скота в Азербайджан Бизнес 14:13
Двойная прибыль при возврате НДС! Общество 14:11
В номинальных доходах населения Азербайджана за 2020 год наблюдается сокращение Финансы 14:04
Азербайджанские и российские эксперты обсудили тезисы Лаврова на платформе Baku Network (ВИДЕО) Политика 14:03
В минувшем году инвестиции в нефтегазовый сектор Азербайджана выросли Энергетика 14:02
Меморандум по месторождению «Достлуг» - новая веха в истории развития отношений между Азербайджаном и Туркменистаном - SOCAR Энергетика 14:00
Дед стал шехидом 20 Января – отец вернулся с Победой с Карабахской войны (ВИДЕО) Социум 13:58
На родину вернулись двое граждан Азербайджана, арестованных в Ливии Общество 13:58
Банк "Туркменистан" объявляет тендер на аудиторские проверки Тендеры 13:56
Узбекско-корейское СП объявило тендер на закупку электродвигателя Тендеры 13:44
Температура воздуха в Азербайджане ниже нормы на 2 градуса Общество 13:42
Снизился объем экспортированных из Грузии в Азербайджан лекарств Бизнес 13:38
С завтрашнего дня открываются для посетителей национальные парки Азербайджана Общество 13:31
В 2020 году Азербайджан увеличил экспорт газа по маршруту Баку-Тбилиси-Эрзурум Энергетика 13:30
Министерство транспорта Азербайджана о проекте международного транспортного коридора «Север-Юг» Транспорт 13:26
В Азербайджане продолжается работа по улучшению соцобеспечения семей шехидов Политика 13:23
Азербайджанский виртуоз получил "Билет от публики" на Международном конкурсе в Вильнюсе Культура 13:19
Демографическая ситуация в Карабахе будет меняться в пользу Азербайджана Политика 13:19
Азербайджан впервые импортировал турецкую продукцию в крытых вагонах (ФОТО) Транспорт 13:17
Станция метро "Эльмляр Академиясы" огорожена в рамках работ по реконструкции (ФОТО) Общество 13:08
Число жертв взрыва в здании в Мадриде возросло до четырех Европа 13:08
Снизилась общая стоимость экспортированных Грузией в Азербайджан автомобилей Бизнес 13:08
Идет подготовка к открытию автобусных рейсов в город Шуша и на другие освобожденные территории Азербайджана Общество 12:57
Завтра в Азербайджане будет до 7 градусов тепла Общество 12:51
В центре Багдада произошел взрыв Арабские страны 12:47
Нигяр Джамал и Айгюн Бейлер представили композицию в память о шехидах (ВИДЕО) Социум 12:46
SOCAR приостановила работы на открытой поверхности на платформах в связи с погодными условиями Экономика 12:45
Спрос азербайджанских банков на инвалюту повысился Финансы 12:42
Экспорт сигарет из Грузии в Азербайджан снизился Энергетика 12:36
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана значительно превысил предложение Финансы 12:33
Канадская компания реализует в Узбекистане проект капельного орошения стоимостью $1 млн Узбекистан 12:33
Министр сельского хозяйства Узбекистана выступил на XIII Глобальном форуме по продовольствию и сельскому хозяйству Узбекистан 12:30
Состоялась встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в формате видеоконференции (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:30
Соглашение между Казахстаном и Международной финансовой корпорацией будет способствовать привлечению новых инвестиций Казахстан 12:26
МВД Азербайджана предупредило граждан о фейковых профилях в соцсетях Общество 12:16
В Нацбанке Казахстана создан Комитет по денежно-кредитной политике Финансы 12:15
Туркменистан в тройке лидеров по объему импорта картофеля из России Бизнес 12:12
В России выявили 21 887 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 12:11
Парламент Азербайджана совершенствует законодательную базу по созданию условий для инвестиций Экономика 12:08
Названы данные по грузинскому импорту электроэнергии из Азербайджана Энергетика 11:56
Грузия сократила импорт стройматериалов из Азербайджана Бизнес 11:52
Турецкие компании инвестируют $50 млн в текстильную сферу в Карабахе Экономика 11:51
Назван объем прокачки нефти Азербайджана по БТД в 2020 году Энергетика 11:44
Запущен новый портал Общественного объединения «Региональное развитие» (ВИДЕО) Общество 11:42
Назван объем газа, импортированного Грузией из Азербайджана Энергетика 11:40
Все новости