Сенат Казахстана ратифицировал поправки в соглашение об автомобильных перевозках с Грузией

Проект Закона РК «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Грузии о международном автомобильном сообщении от 6 марта 2007 года» одобрили депутаты Сената, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Представляя законопроект, министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов сообщил, что в протоколе предусмотрено введение разрешительной системы на двусторонние, транзитные перевозки, а также на перевозку грузов автомобильным транспортом в/из третьи страны.

«В настоящее время между двумя странами, не включая перевозку опасных и крупногабаритных грузов, двусторонние, транзитные, а также перевозки в/из третьи страны осуществляются на безразрешительной основе. Принимая во внимание, что безразрешительная система дает преимущество грузинским транспортным операторам при осуществлении автомобильной перевозки, не создает условия для защиты интересов отечественных перевозчиков», - сказал Бейбут Атамкулов на пленарном заседании палаты.

По его данным, в 2020 году из перевезенных в импортно-экспортном сообщении 18 тыс. 96 тонн груза если 29% приходится на долю отечественных перевозчиков, то 57% было перевезено грузинскими транспортными операторами.

«Основными причинами вышеуказанного являются: рост парка транспортных средств на международных перевозках в Грузии - если у нас в стране 7 тыс. 754 ед., то в Грузии 8 тыс. 901 единица; открытие грузинско-турецких, грузинско-украинских совместных предприятий в Грузии за последнее время; возможность Грузии выхода к морю», - отметил министр.

Глава ведомства отметил, что введение разрешительной системы:

- во-первых, позволит установить паритет на рынке грузовых перевозок автотранспортом между двумя странами;

- во-вторых, будет способствовать увеличению доли отечественных перевозчиков;

- в-третьих, способствуя увеличению объемов перевозок грузов, перевозимых нашими перевозчиками, создаст условия для увеличения их дохода и, соответственно, обновления парка.

Ратификация данного Протокола, как отметил министр, не повлечет за собой дополнительных бюджетных ассигнований. Документ был одобрен депутатами Сената.