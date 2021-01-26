USAID оказало всестороннюю поддержку развитию предпринимательства в Туркменистане

Бизнес 26 января 2021 00:01 (UTC+04:00)
USAID оказало всестороннюю поддержку развитию предпринимательства в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Для повышения конкурентоспособности экономики Туркменистана Агентство США по международному развитию (USAID) поддержало программу стартап-экосистемы, сообщил Trend начальник отдела информации и культуры посольства США в Ашхабаде Стивен Гайс.

"Программа работала с шестью местными менторскими компаниями, которые приняли в общей сложности 122 предпринимателя и помогли разработать их инновационные бизнес-идеи и продукты. Кроме того, USAID создало платформу, которая помогает начинающим предпринимателям понять стартап-предпринимательство и овладеть навыками обучения, практики и сотрудничества", - сказал Гайс.

Также, чтобы повысить осведомленность о важности международных стандартов и подготовить пул местных экспертов, с 2017 года USAID поддержало более 20 тренингов Международной организации по стандартизации и вебинаров по продвижению экспорта для сотен представителей местных консалтинговых компаний и производителей продуктов питания в Туркменистане.

"Этот двусторонний подход породил спрос на первый местный частный орган по сертификации (Hil TM), который принадлежит и управляется местной бизнес-леди, тем самым нарушив монополию иностранного органа по сертификации и расширив сертификационные услуги для частного сектора. Эта частная лаборатория безопасности пищевых продуктов имеет международную аккредитацию по стандарту ISO 17025, а результаты ее испытаний признаны за рубежом. Лаборатория также создала девять новых рабочих мест, большинство из которых занимают женщины",- добавил он.

Кроме того, Гайс отметил, что USAID позволяет туркменским экспортерам выйти на Новые рынки. Так, с 2019 года USAID сотрудничает с туркменской компанией Ter Önüm, специализирующейся на оптовом импорте и экспорте. USAID предоставило Ter Önüm обучение и поддержку для организации и отправки пробной партии дынь в Австрию.

"Отгрузка была чрезвычайно успешной, все дыни были проданы всего за три дня. Благодаря навыкам, полученным в ходе этого испытания, в августе 2020 года Ter Önüm отправила партию из 8,5 тонн дынь оптовому торговцу в Дубае без какой-либо поддержки со стороны USAID", - отмечалось в сообщении с добавлением того, что помощь USAID в развитии частного сектора и повышении его конкурентоспособности приносит свои плоды, стимулирует экспорт и расширяет доступ туркменской продукции на новые рынки, тем самым диверсифицируя экономику Туркменистана.

Кроме того, USAID поддерживает экономику Туркменистана для удовлетворения потребностей местного рынка и расширения коммерческих связей с западными странами.

"USAID совместно инвестировало средства в автоматизацию управления логистикой Shaylan (компании, управляющей крупными складами и парком рефрижераторов), используя передовые системы планирования ресурсов предприятия (ERP). ERP-системы помогут не только увеличить годовую выручку компании на 30 процентов, но и будут доступны в качестве сервиса для логистических компаний по всей стране. Благодаря этому вмешательству, USAID внедряет новые и современные технологии для укрепления цепочек поставок, которые позволят Туркменистану увеличить свой экспорт и диверсифицировать свою экономику",- заключил Стивен Гайс.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

Твиттер: @JeilaAliyeva

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