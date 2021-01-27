Двусторонняя торговля Узбекистана с Азербайджаном в 2020 году выросла на 12%

БАКУ /Trend/ - Несмотря на пандемию коронавируса, двусторонняя торговля Узбекистана с Азербайджаном выросла на 12 процентов в 2020 году по сранению с 2019 годом.

Как сообщает Trend со ссылкой на Посольство Узбекистана в Азербайджане, 27 января состоялся онлайн бизнес-форум организаций-экспортеров Узбекистана с потенциальными бизнес-партнерами из Азербайджана.

По данным посольства, Азербайджан и Узбекистан повысили иммунитет двусторонних торговых связей от вероятности влияния нынешних кризисных явлений в глобальной экономике.

"В ноябре 2020 года состоялось первое заседание азербайджано-узбекского Делового совета, ознаменовавшее собой ввод в строй нового механизма по продвижению торгово-экономических связей между двумя странами",- отметили на мероприятии.

Помимо этого, докладчики с глубоким удовлетворением констатировали тот факт, что в июне и августе прошлого года были успешно проведены онлайн выставки «Made in Uzbekistan Online» и «Made in Uzbekistan Textile», а также организован «Онлайн Бизнес Мэтчинг» отечественных организаций-экспортеров с потенциальными бизнес-партнерами из Азербайджана по таким отраслям экономики, как пищевая промышленность и сельское хозяйство, автомобилестроительная, текстильная и электротехническая отрасли.

В данных выставках приняли участие около 100 узбекских производителей экспортно-ориентированной продукции и более 150 предпринимателей из Азербайджана.

Для продуктивной реализации задач делового мероприятия в его рамках были организованы свыше 200 деловых встреч «Онлайн Бизнес Мэтчинг», презентаций компаний с участием их руководителей и ассоциаций в разрезе отраслей республики согласно тематическим дням и расписанию встреч посредством электронной онлайн платформы.

Вместе с тем, стороны договорились приложить дополнительные усилия для дальнейшего продвижения взаимовыгодных связей в сферах торгово-экономического и инвестиционного обмена.

Отметим, что организаторами Форума выступили: Министерство инвестиций и внешней торговли, Торгово-промышленная палата и Агентство по привлечению иностранных инвестиций Узбекистана совместно с Министерством экономики и Фондом поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане.

На церемонии открытия мероприятия от узбекской стороны с приветственными речами выступили: первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Лазиз Кудратов, Посол в Азербайджане Бахром Ашрафханов и другие представители.

От азербайджанской стороны – заместитель министра экономики Ровшан Наджаф, Посол в Узбекистане Гусейн Гулиев, глава Azpromo Юсиф Абдуллаев и другие представители.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @Fidan_Babaeva