Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана обсудил развитие компании Air Astana

БАКУ/Trend/ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Респу́блики Казахста́н(РК) Бейбут Атамкулов провел встречу с президентом авиакомпании Air Astana Питером Фостером, передает Trend со ссылкой на министерство.

В ходе обсуждения глава национального авиаперевозчика рассказал о текущем состоянии и планах дальнейшего развития компании, в том числе о наращивании объема внутренних пассажирских авиаперевозок и открытии новых зарубежных направлений.

Министр Бейбут Атамкулов отметил коммерческий успех открытого в 2020 году направления - город Туркестан. Эта местность популярна среди туристов из регионов Казахстана и других стран, а в самой агломерации проживает более 700 тысяч человек, что обеспечивает стабильный спрос на перевозки в этом направлении.

По словам Фостера, средний возраст эксплуатации воздушных бортов Air Astana составляет четыре года, таким образом, флот авиаперевозчика является одним из самых "молодых" в мире. По словам главы компании, сервис и комфорт, который обеспечивается персоналом в воздухе и на земле, высоко оценивается экспертами и пассажирами.

Министр выразил надежду на то, что Air Astana продолжит развитие, в особенности в отношении повышения частоты рейсов и количества направлений внутри страны и за рубежи Казахстана.

Маршрутная сеть Air Astana включает более 60 внутренних и международных рейсов. Парк авиакомпании состоит из 35 воздушных судов: «Боинг 767-300ER», «Эрбас A320», «Эрбас A320neo», «Эрбас A321», «Эрбас A321neo», «Эрбас A321neo LR», и «Эмбраер E190-E2». До 2023 года компания планирует приобретение «Boeing-787».

Высококвалифицированный персонал компании, которая предоставляет более 4 700 рабочих мест, состоит как из преимущественно местных, так и опытных иностранных сотрудников.

(Редактор: Наталья Кочнева)