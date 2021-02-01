Грузия предоставляет большие инвестиционные возможности - МИД Испании

БАКУ /Trend/ - Власти Грузии полагаются на крупные инфраструктурные проекты для стимулирования сельского хозяйства, гидроэнергетики, туризма и транспорта.

Об этом Trend сообщили в МИД Испании.

"Они также стимулировали инвестиции посредством реформы налогообложения доходов корпораций, которые действует в Грузии с 2017 года", - заявили в министерстве.

По данным министерства, ограничений на участие иностранного капитала в различных сферах деятельности практически не существует, поэтому Грузия предоставляет большие инвестиционные возможности.

"Согласно документу "Doing Business 2019" Всемирного банка (ВБ), Грузия занимает 6-е место по соотношению простоты ведения бизнеса из 190 стран и 2-е место с точки зрения гибкости в процессе открытия бизнеса",- сказали в МИД Испании.

По словам источника, значительный прогресс в переходе к демократии также повышает привлекательность Грузии для иностранных инвесторов.

Испания поддерживает дипломатические отношения с Республикой Грузия с 1992 года. В настоящее время отношения Испании с Грузией отмечены членством Испании в Европейском Союзе.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Наталья Кочнева)