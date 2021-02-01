Компания Georgian Walnut планирует протестировать органическое производство в 2021 году

БАКУ /Trend/ - Компания "Georgian Walnut" планирует протестировать органическое производство в 2021 год.

Об этом Trend сообщил глава компании Давид Бухникашвили.

"У нас есть фруктовый сад площадью 85 гектаров. В будущем мы будем производить около 500 000 тонн продукции в год", - отметил он.

По его словам, тестирование органического производства начнется в 2021 году.

"В будущем мы переведем весь сад на экологически чистое производство", - отметил Бухникашвили.

Компания "Georgian Walnut" планирует сохранить экологически чистое производство, что означает отказ от использования гербицидов в ореховых садах. В настоящее время компания уже владеет ореховыми садами в районе Сагареджо. На январь 2021 года общая площадь ореховых садов составит 150 га.

В компании "Georgian Walnut" работают 20 человек, а в весенне-летний период дополнительно работают до 40 местных жителей. Общая стоимость инвестиций, которые реализуются совместно с немецкими и австралийскими партнерами, составляет 12 миллионов лари (3,6 миллиона долларов).

Команда "Georgian Walnut" состоит как из международных, так и из грузинских предпринимателей из самых разных сфер, включая сельское хозяйство, инвестиции, право и корпоративные финансы.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Наталья Кочнева)