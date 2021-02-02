BioNTech намерена произвести в текущем году 2 млрд доз вакцины от коронавируса

Германская BioNTech намерена в текущем году произвести в общей сложности 2 млрд доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщается в заявлении компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Чтобы ответить на растущий мировой спрос, мы планируем произвести 2 млрд доз нашей вакцины от COVID-19 в 2021 году, увеличив ранее ожидаемый объем производства более чем на 50%", - отмечается в документе. "Мы находимся на правильном пути к расширению наших производственных мощностей", - подчеркнули в BioNTech, разработавшей вакцину вместе с американской Pfizer.

В германской компании сообщили, что реорганизация работы на заводе в Бельгии успешно завершена. "Теперь мы возвращаемся к реальному графику поставок доз вакцины Евросоюзу", - заверили в BioNTech. Кроме того, там напомнили, что в феврале начнется производство препарата на заводе в Марбурге, который компания приобрела у швейцарской Novartis.