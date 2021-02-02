В Казахстане ведется разработка концепции Национального проекта по развитию АПК
Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров сообщил, что по поручению Главы государства Министерством ведется разработка концепции Национального проекта по развитию АПК на следующие пять лет, передает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.
Основными принципами Нацпроекта, по словам министра, станут преемственность и стабильность мер господдержки с введением встречных обязательств для бизнеса.
На сегодняшний день уже идет активное обсуждение концепции Нацпроекта с представителями агробизнеса, науки и другими заинтересованными сторонами.
«В первой декаде февраля мы планируем презентовать проект концепции на площадке НПП «Атамекен» перед бизнесом и далее, после одобрения всеми заинтересованными сторонами, в соответствии с требованиями Системы государственного планирования рассмотреть в Правительстве с участием депутатов Парламента, представителей государственных органов, акиматов областей и агробизнеса», — проинформировал С. Омаров.
Министр также обратил внимание акимов на необходимость активного участия в подготовке этого документа, в том числе в выработке мер и в постановке индикативов. С учетом того, что основная доля в реализации Нацпроекта ляжет на регионы. По итогам обсуждений концепции будет разработан Нацпроект, срок принятия которого в соответствии с поручением Главы государства определен июль 2021 года.
При этом не позднее июня Нацпроект планируется рассмотреть на Высшем совете при Президенте Республики Казахстан по реформам.