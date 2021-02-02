В Казахстане запущен новый государственный банк проектов строительства

Бизнес 2 февраля 2021 13:50 (UTC+04:00)
В Казахстане запущен новый государственный банк проектов строительства

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены меры по исполнению поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева, которые были даны на расширенном заседании Правительства 26 января т.г, передает Trend со ссылкой на на пресс-службу правительства Казахстана.

Об исполнении поручений доложил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

Касательно поручения «Перепроверить заявленные по доле местного содержания цифры в соответствии с утвержденными методиками»

Как сообщил министр, в реализацию данного поручения будут организованы выездные проверки в регионы. Рабочая группа и график выездных проверок сформированы.

В состав группы включены представители Генеральной прокуратуры, министерств финансов, национальной экономики и энергетики.

«Мы планируем проверить все конкурсные документы, подтверждающие применение отечественных товаров, работ и услуг. На сегодняшний день низкие показатели доли местного содержания наблюдаются в Павлодарской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях», — проинформировал Б. Атамкулов.

В рамках «Дорожной карты занятости» в регионах реализуются 6491 проект на общую сумму 882,2 млрд тг.

Касательно поручения «Внедрять механизмы, не позволяющие завышать цены на этапе планирования расходов (технико-экономическое обоснование и проектно-сметная документация)»

На сегодняшний день законодательно установлено обязательное применение типовых проектов при реализации за счет бюджетных инвестиций. 10 января т.г. запущен новый государственный банк проектов строительства. Это дополнительная возможность повторного применения проектов, имеющих положительные заключения экспертизы. С 1 мая 2020 года запущен онлайн-калькулятор, который устанавливает предельные лимиты стоимости строительства социальных объектов на портале экспертизы.

«В бюджетном законодательстве установлен запрет. Теперь без подтвержденного финансирования из бюджета не допускается разработка проектов. Дополнительно, во избежание разработки ненужных проектов в регионах, мы предлагаем при планировании предусмотреть предварительное согласование объекта с отраслевыми центральными госорганами», — сказал Б. Атамкулов.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
ВОЗ одобрила применение иранской вакцины от коронавируса
ВОЗ одобрила применение иранской вакцины от коронавируса
За минувшие сутки в Иране от коронавируса умерло 70 человек
За минувшие сутки в Иране от коронавируса умерло 70 человек
Обнародована дата прибытия в Иран первой партии вакцины «Спутник V»
Обнародована дата прибытия в Иран первой партии вакцины «Спутник V»
Loading Bars
Лента новостей
Туркменская хлопкопрядильная фабрика назвала показатели производства Бизнес 14:09
Шуша не столица чиновников! – Восстановление каждой пяди освобожденных земель находится под контролем Президента Ильхама Алиева – Анализ Политика 14:07
В Азербайджане пройдут парламентские слушания по вопросам молодежи Политика 14:04
Инфляция в Азербайджане в течение 2020 года была сдержанной - российская инвесткомпания Финансы 14:04
Национальный проект по развитию нефтегазохимии разработают в Казахстане Энергетика 13:59
В рамках проекта "Наш двор" благоустроен двор в Низаминском районе Баку (ФОТО) Общество 13:56
НДС для новых производственных компаний будет снижен в течение 2 лет в Казахстане Бизнес 13:53
В Казахстане запущен новый государственный банк проектов строительства Бизнес 13:50
Завтра в Азербайджане будет до 16 градусов тепла Общество 13:41
Экономика Чехии в 2020 году пережила рекордный спад Европа 13:32
Российская компания построит два сухогруза для Туркменистана Транспорт 13:27
Иран назначил главу Комитета по развитию торговли с Азербайджаном Экономика 13:23
Эксперт о росте пенсий в Азербайджане Общество 13:16
ООН выделил $2 млн регионам Азербайджана, пострадавшим от конфликта Политика 13:16
Кампания от AccessBank: кредит наличными - от 17% Экономика 12:59
Уставный капитал ЗАО Azergold превысил 60 млн манатов Бизнес 12:59
Спрос азербайджанских банков на инвалюту сократился Финансы 12:46
Центр инноваций Азербайджана в 2021 году реализует ряд разнонаправленных программ ИКТ 12:43
В России впервые с 28 октября за сутки выявили менее 17 тыс. заразившихся коронавирусом Россия 12:42
Узбекско-корейское СП объявило тендер на приобретение расходных материалов Тендеры 12:42
Аэропорт в Узбекистане объявил тендер на услуги техдиагностики Тендеры 12:33
Стройсектор Азербайджана в 2021 г. может продемонстрировать положительные показатели благодаря инвестициям в Карабах - ЧБТР Строительство 12:24
Узбекистан и Афганистан развивают энергетическое сотрудничество Узбекистан 12:23
В Туркменистане выведен новый сорт тонковолокнистого хлопчатника Бизнес 12:12
В Узбекистане при осуществлении госзакупок преференции будут предоставляться отечественным товарам Узбекистан 12:08
ВОЗ одобрила применение иранской вакцины от коронавируса Общество 12:02
Президент Ильхам Алиев принял зампредседателя Партии националистического движения Турции Политика 12:02
В Португалии в январе зафиксировали наибольшее количество смертей за последние 12 лет Европа 11:57
Проект "зеленый коридор" в Азербайджане послужит усилению экспортного потенциала Экономика 11:52
Ректор БВШН Эльмар Гасымов провел встречу с руководителями студенческих организаций Общество 11:51
За подделку вакцины от COVID в Китае задержаны более 80 человек Другие страны 11:49
Комитеты парламента Азербайджана проведут совместные слушания по COVID-19 Общество 11:48
Больше всего заразившихся COVID-19 в Бинагадинском районе Баку Общество 11:43
Siemens Energy планирует сократить около 8 тыс. рабочих мест к 2025 году Европа 11:40
По Азербайджану меньше всего заразившихся коронавирусом приходится на Нахчыван Общество 11:38
Азербайджанский фильм завоевал награду международного фестиваля в Чили Культура 11:36
Валютные резервы Центробанка Азербайджана в годовом выражении увеличились Финансы 11:33
К 2035 году ЗАО AzerGold прогнозирует вклад на уровне около $9 млрд в ВВП Азербайджана Экономика 11:31
В Азербайджане за год зафиксировано увеличение денежной базы Финансы 11:24
В Азербайджане может произойти стабилизация в добыче нефти - ЧБТР Энергетика 11:23
«Белавиа» назвала новые сроки переоформления билетов на рейсы в Туркменистан Транспорт 11:12
В Казахстане ведется разработка концепции Национального проекта по развитию АПК Бизнес 11:11
NEQSOL Academy — в Азербайджане запущена первая многофункциональная цифровая платформа обучения (ВИДЕО) Общество 11:10
Цена на азербайджанскую нефть приближается к $57 за баррель Финансы 11:09
Azergold рассчитывает на независимость от госбюджета Экономика 11:08
Минкультуры Азербайджана о реставрации памятника "Чыраг гала" Общество 11:07
Несколько районов Измира на западе Турции затопило после ливней Турция 11:07
Туркменистан и Оман заинтересованы в создании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству Бизнес 11:03
Будущее азербайджанской анимации – все началось в 30-х годах Культура 10:54
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года Узбекистан 10:53
AzerGold к 2035 году станет крупнейшей горнодобывающей компанией в регионе Экономика 10:51
Азербайджан: от энергетического и транспортного центра к цифровому хабу ИКТ 10:46
Турецко-российский мониторинговый центр в Агдаме – это основа стабильности - российский политолог Политика 10:40
Аэропорт в Физули - важный приоритет для большого возвращения в Карабах Политика 10:32
За первый месяц 2021 г. в Азербайджане зарегистрировано свыше 1 тыс. доменных имен ИКТ 10:13
Стоимость драгметаллов в Азербайджане изменилась разнонаправленно Финансы 10:10
В Губадлы обезврежены 120 противопехотных мин (ФОТО) Происшествия 10:03
Как выросли цены на грузинскую промышленную продукцию за 2020 год Грузия 10:01
Корея выделит $120 млн на строительство клиники в Ташкенте Узбекистан 09:58
Армения нарушила прекращение огня на Газахском направлении Политика 09:56
Президент Узбекистана ознакомился с инвестиционными проектами банков Узбекистан 09:55
Назначен новый начальник Управления по работе с личным составом МВД Азербайджана Общество 09:49
Южнокорейский производитель лидирует на рынке мобильных устройств Азербайджана ИКТ 09:49
Манат дорожает к евро и стабилен к рублю Финансы 09:43
Нефть дорожает на оптимизме в отношении спроса Энергетика 09:37
Disney создаст сериал по мотивам фильма "Черная пантера" Интересное 09:30
В Азербайджане предлагается освободить от налогов ввоз ряда устройств и оборудования Экономика 09:00
В Азербайджане повышаются ставки на ряд подакцизных товаров Общество 09:00
Рестораны Four Seasons Hotel Baku вновь открывают гостям свои двери (ФОТО) Общество 09:00
В Азербайджане установлены новые льготы для семей шехидов Политика 08:59
Кабмин Азербайджана будет устанавливать правила монтирования покрытий на окна автомобилей Общество 08:58
К ряду продукции в Азербайджане будут применяться акцизные ставки Общество 08:58
В Азербайджане еще на год освобождается от налогов производство и продажа хлеба Экономика 08:57
В Азербайджане ряду лиц будет предоставлена отсрочка от военной службы Общество 08:56
Военные контролируют все важнейшие объекты в Мьянме Другие страны 08:56
В РК освободили недропользователей от обязательства по приобретению казахстанских товаров Экономика 08:55
Стоимость экспорта сельскохозяйственной продукции из Ирана выросла на 48,27% за год Экономика 08:35
Минсвязи Азербайджана об инновационных разработках в области нанотехнологий ИКТ 08:32
Moderna предлагает увеличить в 1,5 раза содержание вакцины от COVID-19 в каждом флаконе Бизнес 08:25
На Рикотском перевале началось строительство самого длинного тоннеля в Грузии Грузия 08:16
1161 заболевший коронавирусом выявлен за сутки в Казахстане Казахстан 08:10
Байден отменил распоряжение Трампа о прекращении действия пошлин на алюминий из ОАЭ Финансы 07:56
Крупный лесной пожар на западе Австралии уничтожил более 6 тыс. га леса Другие страны 07:40
Восемь человек погибли в Буркина-Фасо при нападении грабителей на золотодобытчиков Другие страны 07:24
Suzuki приостановила работу двух заводов в Мьянме Другие страны 07:08
Число привившихся от COVID-19 американцев превысило число заразившихся в стране США 06:51
Япония разработает систему с ИИ для мониторинга за иностранными судами на море Другие страны 06:36
Рио-де-Жанейро отказался от строительства новой трассы "Формулы-1" Спорт 06:05
Европа в январе поставила новый рекорд отбора газа из хранилищ из-за холодов Энергетика 05:46
Приостановка авиасообщения России с Великобританией продлена до 16 февраля Транспорт 05:24
«Исторический» рост числа убийств зафиксировали в США в 2020 году США 05:03
Рейтинг Байдена опустился на 2 п. п. по сравнению с первыми днями президентства США 04:42
Во Франции за два десятилетия число убийств возросло более чем на 90% Европа 04:20
Пять землетрясений магнитудой до 3,7 произошли рядом с Курильскими островами Россия 03:56
BioNTech намерена произвести в текущем году 2 млрд доз вакцины от коронавируса Бизнес 03:35
Пять человек погибли из-за схода оползня в Папуа-Новой Гвинее Другие страны 03:12
Президент Ильхам Алиев: Не исключено, что борьба за вакцины еще более обострится, и это может привести к трагическим последствиям Политика 02:50
Президент Ильхам Алиев: Если развитые страны не могут справедливо распределить между собой эти вакцины и выдвигают взаимные обвинения, то что должны думать другие страны? Политика 02:47
Президент Ильхам Алиев: Сегодня ситуация с пандемией под контролем Политика 02:44
Президент Ильхам Алиев: Тех, кто гонится за дешевой популярностью, ждет плохой конец Политика 02:39
Все новости