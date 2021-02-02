В Казахстане запущен новый государственный банк проектов строительства

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены меры по исполнению поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева, которые были даны на расширенном заседании Правительства 26 января т.г, передает Trend со ссылкой на на пресс-службу правительства Казахстана.

Об исполнении поручений доложил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

Касательно поручения «Перепроверить заявленные по доле местного содержания цифры в соответствии с утвержденными методиками»

Как сообщил министр, в реализацию данного поручения будут организованы выездные проверки в регионы. Рабочая группа и график выездных проверок сформированы.

В состав группы включены представители Генеральной прокуратуры, министерств финансов, национальной экономики и энергетики.

«Мы планируем проверить все конкурсные документы, подтверждающие применение отечественных товаров, работ и услуг. На сегодняшний день низкие показатели доли местного содержания наблюдаются в Павлодарской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях», — проинформировал Б. Атамкулов.

В рамках «Дорожной карты занятости» в регионах реализуются 6491 проект на общую сумму 882,2 млрд тг.

Касательно поручения «Внедрять механизмы, не позволяющие завышать цены на этапе планирования расходов (технико-экономическое обоснование и проектно-сметная документация)»

На сегодняшний день законодательно установлено обязательное применение типовых проектов при реализации за счет бюджетных инвестиций. 10 января т.г. запущен новый государственный банк проектов строительства. Это дополнительная возможность повторного применения проектов, имеющих положительные заключения экспертизы. С 1 мая 2020 года запущен онлайн-калькулятор, который устанавливает предельные лимиты стоимости строительства социальных объектов на портале экспертизы.

«В бюджетном законодательстве установлен запрет. Теперь без подтвержденного финансирования из бюджета не допускается разработка проектов. Дополнительно, во избежание разработки ненужных проектов в регионах, мы предлагаем при планировании предусмотреть предварительное согласование объекта с отраслевыми центральными госорганами», — сказал Б. Атамкулов.