НДС для новых производственных компаний будет снижен в течение 2 лет в Казахстане

Пакет срочных мер по стимулированию инвестиций и росту экономики позволит создать дополнительные стимулы для формирования нового инвестиционного цикла и стимулирования деловой активности, передает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства.

Об этом доложил министр национальной экономики Асет Иргалиев на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК А. Мамина, повесткой которого стало исполнение поручений Главы государства, данных на заседании Высшего совета при Президенте РК по реформам 29 января 2021 года.

Как отметил министр А. Иргалиев, меры стимулирования включают в себя: снижение нагрузки на фонд оплаты труда с установлением единой ставки, вместо пяти с уплатой их единым платежом; уменьшение НДС в течение 2 лет для новых производственных компаний; освобождение от корпоративного подоходного налога части дохода, направленного на реинвестирование; упрощение регистрации и исполнения налоговых обязательств для индивидуальных предпринимателей; ввод режима розничного налога по ставке 6% для сферы общественного питания.

В целях реализации данных мер будет разработан и в первом квартале внесен в Мажилис Парламента РК соответствующий законопроект. Также, по словам министра МНЭ РК, в рамках работы по расширению перечня приоритетных видов деятельности для заключения инвестиционных соглашений министерством совместно с заинтересованными госорганами будет расширен список отраслей экономики. В основном, это обрабатывающая промышленность, АПК, машиностроение, пищевая и другие отрасли по производству готовой продукции и глубокой переработке. В рамках регулирования «с чистого листа» совместно с бизнес-сообществом и НПП «Атамекен» будет осуществлен кардинальный пересмотр требований и введен экспериментальный правовой режим в четырех приоритетных отраслях экономики, включающие торговлю, сельское хозяйство, транспорт, услуги по проживанию и питанию.

По результатам данной работы будет разработан и до 1 июня т. г. внесен в Мажилис Парламента РК соответствующий законопроект. Кроме того, будет обеспечено включение микрофинансовых организаций в госпрограмму «Дорожная карта бизнеса - 2025». По всем мерам будут проведены обсуждения с вовлечением экспертного сообщества, Национальной палатой предпринимателей «Атамекен». Выработанные срочные меры будут вынесены на рассмотрение Государственной комиссии по восстановлению экономического роста.

«Национальный план развития закладывает стратегические направления устойчивого и качественного развития страны в условиях новой реальности. Будет обеспечена эффективная и своевременная реализация Национального плана развития по всем трем блокам: институциональный, экономический и социальный», — отметил министр нацэкономики.

В рамках институционального блока будут осуществлены конкретные меры по обеспечению реального верховенства закона, построению современной модели государственного управления с полноценной реализацией концепции «слышащего государства». В результате, к 2025 году Казахстан войдет в топ-30 в рейтинге «Общественный порядок и безопасность», численность госаппарата и госсектора сократится на 25%; все госуслуги можно будет получать в электронном формате. В рамках социального блока продолжится работа по развитию систем здравоохранения и образования, а также формированию инклюзивного общества.

Итогом практической реализации запланированных мероприятий станет увеличение финансирования здравоохранения до 5% от ВВП; стопроцентный охват детей от 3 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением, стопроцентная ликвидация аварийных и трехсменных школ; создание 20 центров академического превосходства; ежегодное обеспечение 700 тыс. граждан активными формами занятости.

В рамках экономического блока будет обеспечено формирование новой структуры экономики через повышение ее самодостаточности и диверсификации, создание благоприятных условий для открытия и ведения бизнеса, формирование нового инвестиционного цикла, качественную цифровизацию, и активное продвижение экспорта.

«Реализация мер по развитию самодостаточной экономики, ориентированной на внешние рынки, позволит к 2025 году увеличить объем продукции обрабатывающей промышленности в 1,5 раза, долю переработанной продукции в экспорте АПК до 70%, создать 7 крупных экосистем по производству и переработке сельхозпродукции с вовлечением 350 тыс. фермерских и домашних хозяйств», — отметил министр А. Иргалиев.

Также будет усилена работа по глубокой интеграции передовых технологий во все отрасли экономики. Продолжится реализация мер по цифровизации отраслей экономики, внедрению элементов искусственного интеллекта и Big Data. 99% населения страны получат доступ к качественному Интернету. Инвестиции в IT-сектор будут увеличены в 6 раз. Это позволит создать порядка 100 тыс. новых рабочих мест в IT-отрасли. Будут обеспечены трансферт и адаптация «зеленых технологий», а также развитие отечественной научно-технологической и инновационной базы.

В целях поддержки и стимулирования предпринимательской деятельности будут реализованы меры по расширению возможностей для роста и развития МСБ, обеспечению здоровой конкурентной среды, разгосударствлению экономики. Доля МСБ повысится до 35% в ВВП страны. Доля государства в экономике будет сокращена до 14%. В результате дальнейшего совершенствования деловой среды Казахстан войдет в топ-20 стран с наиболее благоприятными условиями ведения бизнеса в мире.

Во внешнеэкономической политике важнейшим приоритетом станет проактивное и таргетированное привлечение инвестиций, а также продвижение казахстанского экспорта. Будет проведена работа по формированию нового инвестиционного цикла, а также встраиванию в глобальные и региональные цепочки добавленных стоимостей нового поколения. К 2025 году уровень инвестиций в основной капитал вырастет до 30% к ВВП; объем прямых иностранных инвестиций — до $30 млрд в год. Несырьевой экспорт вырастет в 2 раза до $41 млрд. Качественный рост экономики будет обеспечен за счет сохранения налогово-бюджетной стабильности и реализации эффективной монетарной политики, а также развития конкурентного и эффективного финансового рынка.

В результате уровень инфляции снизится до 3-4%. В целях обеспечения сбалансированного территориального развития будут реализованы новые подходы, направленные на раскрытие потенциала и укрепление конкурентоспособности регионов. Все жители страны получат доступ к услугам водоснабжения. Все республиканские и местные дороги до каждого опорного села будут реконструированы и отремонтированы. Будет обеспечен ввод 103 млн м2 жилья и модернизация более 3,5 тыс. сел.

Министр национальной экономики РК подчеркнул, что результатом практической реализации Национального плана развития страны станет выход на траекторию устойчивого и качественного роста экономики на уровне более 5% к 2025 году. По паритету покупательной способности ВВП на душу населения достигнет до $40 тыс. Будут обеспечены опережающие темпы роста производительности труда на уровне 8% в год.

Казахстан войдет в топ-50 стран мира по уровню верховенства закона и эффективности госуправления, а также в 30-ку передовых стран рейтинга цифровой конкурентоспособности. Будет достигнут прогресс в уровне образования по основным учебным дисциплинам. Кроме того, Министерством нацэкономики совместно с Агентством стратегического планирования и реформам будет разработана Карта ключевых показателей. Она будет включать в себя расширенный перечень показателей, декомпозированный по сферам, отраслям, регионам, с закреплением ответственных государственных органов.

Для эффективной реализации Национального плана развития будет применен проектный подход. Контроль, прогнозирование, сценарный анализ будет осуществляться Национальным аналитическим центром мониторинга реформ. Оперативный мониторинг реализации Плана будет закреплен за Национальным проектным офисом. Цифровое обеспечение государственных услуг и бизнес-процессов будет осуществляться Центром цифровой трансформации. Кроме всего прочего новый план приватизации предусматривает реализацию 736 организаций на общую сумму 5 трлн тенге, в том числе 624 объекта республиканской и коммунальной собственности, а также 112 компаний фонда «Самрук-Казына». В результате МСБ получит широкий доступ к услугам приватизируемых компаний и будет сформирован эффективный и компактный квазигоссектор.

«В целях качественного и своевременного исполнения Плана приватизации будут осуществлены меры по совершенствованию правил реализации; созданию проектного офиса по мониторингу и контролю за отчуждением активов, с обеспечением дальнейшего применения принципов Yellow Pages и инвентаризации договоров доверительного управления», — добавил он.

Будет обеспечена регулярная актуализация Плана приватизации путем ведения мониторинга состояния конкуренции на товарных рынках. В целях максимального использования инструментов IPO будет сформирована новая программа «Народное IPO». В целом будет обеспечена транспарентность и справедливость процесса приватизации