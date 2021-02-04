Грузия демонстрирует твердую приверженность переходу на чистую энергию

БАКУ /Trend/ - Создавая благоприятную среду для зеленых инвестиций, Грузия продемонстрировала твердую приверженность переходу на чистую энергию.

Об этом Trend сообщили в "Зеленом фонде для роста" (Green for Growth Fund, GGF).

"В настоящее время у GGF есть 7 партнерских организаций в Грузии с непогашенным объемом инвестиций в рамере 8,1 миллионов евро на каждую партнерскую организацию", - сказал источник.

В GGF сообщают, что с момента своего создания Фонд предоставил субкредиты на сумму более 100 миллионов евро для зеленых инвестиций в стране, сокращая более 50 000 тонн выбросов углерода в год.

"В частности, страна добивалась быстрого прогресса в выполнении своих обязательств в рамках Энергетического сообщества с момента ее присоединения к нему в 2017 году. Многие из этих политических и регуляторных усилий напрямую несут ответственность за стимулирование зеленых инвестиций, и мы видим, что эта тенденция сохраняется", - отметил источник.

Как отметили в GGF, отрадно видеть участие Национального банка Грузии в качестве члена Сети устойчивого банковского обслуживания и его усилия по разработке таксономии зеленого финансирования.

"Это дает финансовому сектору четкие сигналы, а также общий способ описания и понимания того, чего они достигают",- добавили в Фонде.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Наталья Кочнева)