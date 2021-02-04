БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Таджикистан обсудили вопросы эффективного водопользования в регионе, сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

Отмечается, что Туркменистан последовательно выступает за рассмотрение и решение водных вопросов на основе общепризнанных норм международного права, учёта интересов всех государств региона и при участии международных организаций.

Согласно госагентству, стороны обменялись мнениями по практической реализации выдвинутых предложений, нацеленных на улучшение экологического состояния зоны Аральского бассейна, развитие водного хозяйства, экономики и социальной сферы в данном регионе.

Сообщается, что в онлайн-встрече приняли участие руководители и специалисты Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана, министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана и Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала, а также представители посольств обеих стран.

Отметим, что в стране ведется работа в областях охраны природы, сохранения биологического разнообразия и природных ландшафтов.

Эта работа проводится в рамках «Национальной стратегии по изменению климата» и «Национальной лесной программы Туркменистана» и других программ.

Особое внимание в Туркменистане уделяется проблемам Аральского моря.

Туркменистан принял участие в заседании по улучшению водной и социально-экономической обстановки в бассейне Аральского моря 10 апреля 2020 года.

Помимо этого, в августе 2019 года в штаб-квартире Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) ООН состоялась презентация Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря (UN SPAS).

Напомним, что Международный фонд спасения Арала (МФСА), созданный в девяностые годы при учредительстве Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, нацелен на финансирование совместных проектов и программ по спасению Арала и улучшению экологической обстановки в районе Приаралья. МФСА в декабре 2008 года был предоставлен статус наблюдателя в Генеральной ассамблее ООН.

(Автор: Джейла Алиева)

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