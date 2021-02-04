Казахстан и Малайзия расширяют сотрудничество в области электронной коммерции

Бизнес 4 февраля 2021 13:24 (UTC+04:00)
Казахстан и Малайзия расширяют сотрудничество в области электронной коммерции

Посольство Казахстана организовало видеоконференцию по вопросам электронной коммерции с участием Министерства торговли и интеграции Казахстана и малайзийской компанией «Aladdin» специализирующейся в сфере торговли халал-продукцией на онлайн-платформах, передает Trend со ссылкой на Министерство иностранных дел Казахстана.

В мероприятии приняли участие Посол Болат Иманбаев, Вице-министр торговли и интеграции Асель Жанасова, директор департамента маркетинга и электронной коммерции АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» Ожет Шегирбаев, основатель и руководитель компании «Aladdin» Десмонд То и др.

В ходе встречи стороны обсудили возможности взаимодействия в сфере электронной коммерции, торговли халал-продукцией на платформе «Aladdin», выхода казахстанских компаний на рынок Юго-Восточной Азии (ЮВА) и малайзийских компаний на рынки Центральной Азии и Евразийского экономического союза. Руководство компании представило подробную информацию о рынке ЮВА в сфере электронной коммерции и халал-индустрии, о работе «Aladdin», регистрации и принципах ведения торговли на платформе.

По итогам видеоконференции достигнута договоренность о развитии взаимовыгодного сотрудничества между сторонами, в частности, проработке списка казахстанских компаний для вывода их товаров на рынки ЮВА, регистрации «Aladdin» на базе Международного финансового центра «Астана» и подписании меморандума о сотрудничестве между Министерством торговли и интеграции РК и малайзийской компанией «Aladdin».

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