В 2021 году в Алматы планируют реализовать 92 инвестпроекта

Премьер-министр Аскар Мамин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Алматы, передает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.

На нем были рассмотрены вопросы развития инженерной, транспортной и жилищной инфраструктуры, образования и здравоохранения, предпринимательства и привлечения инвестиций, охраны окружающей среды и газификации города.



Особое внимание уделено вопросам развития Алматинской агломерации и реализации Комплексного плана «Новый Алматы» на 2020-2024 годы.



«Город Алматы занимает ведущие позиции среди регионов по показателям социально-экономического развития, обеспечивая одну пятую часть ВВП страны. Мегаполис обладает значительным потенциалом дальнейшего развития. Необходимо обеспечить все условия для создания новых рабочих мест, повышения качества жизни и благосостояния жителей города, развития инфраструктуры и, в целом, экономики Алматинской агломерации», — сказал Аскар Мамин.



Глава Правительства поручил своевременно и качественно реализовать все запланированные проекты, а также обеспечить привлечение инвестиций в дальнейшее развитие Алматы.

По итогам 2020 года объемы промышленного производства в Алматы выросли, в сравнении с 2019 годом, на 4,6% до 1,052 трлн тенге, в том числе обрабатывающая промышленность — на 6,9%, машиностроение – на 35,8%, фармацевтика – на 43,5%, производство бумаги – на 95,6%, легкая промышленность – в 5 раз. Инвестиции в основной капитал выросли на 17,2% до 971,2 млрд тенге. Объем строительных работ составил 402,7 млрд тенге (+10,6%), введено свыше 2,4 млн м² жилья (+14%).



На 2021-2024 годы в Алматы сформирован пул из 201 инвестиционных проектов на общую стоимость 4,5 трлн тенге с созданием 35,4 тыс. новых рабочих мест. В текущем году планируется реализовать 92 проекта на 187,9 млрд тенге с открытием свыше 7 тыс. рабочих мест.



Аскар Мамин проинспектировал ход строительства жилищной инфраструктуры города, а также посетил крупнейший в Казахстане и Центральной Азии коворкинг центр «SmArt.Point», где представлены свыше 60 компаний в сферах IT, финтех, онлайн-торговли, разработки программного обеспечения, кибербезопасности, блокчейн, IT-образования, медиа, автоматизированной логистики, искусственного интеллекта, робототехники и др.