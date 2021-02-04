Реконструкция Алматинской ТЭЦ-2 в Казахстане позволит снизить выбросы на 83%

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК продолжает разъяснение норм нового Экологического кодекса в регионах страны. Так, сегодня состоялось рабочее совещание с общественностью города Алматы по нормам Кодекса, передает Trend со ссылкой на министерство.

По словам министра экологии Магзума Мирзагалиева, вопрос качества атмосферного воздуха в городе является актуальной проблемой.

«Город Алматы уже несколько лет входит в список самых загрязненных городов республики. Загрязненность обусловлена выбросами теплоисточников, это ТЭЦ-2 и 3, частных жилых домов и загруженностью автодорог транспортом. Для решения данных проблем в августе 2020 года Правительством утверждена Дорожная карта по комплексному решению экологических проблем города», - отметил министр.

Кроме того, по сообщению главы ведомства, в 2019 году на долю теплоисточников в атмосферу города приходилось 34%: ТЭЦ-2 – 26% (37,8 тыс тонн) и ТЭЦ-3 – 8% (11,7 тыс. тонн). В настоящее время АО «Самрук-Энерго» ведется разработка технико-экономического обоснования проекта «Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду».

«Реконструкция ТЭЦ-2 для сжигания природного газа на существующих котлоагрегатах позволит снизить выбросы ТЭЦ на 83%, а такие преобладающие сейчас токсичные вещества, как диоксид серы, пыль золы вовсе исчезнут. Отмечу, что необходимы аналогичные решения по ТЭЦ-3, расположенной в Алматинской области, выбросы которых на 8% влияют на воздушный бассейн Алматы», - подчеркнул Магзум Мирзагалиев.

Кроме того, министр проинформировал, что в рамках новой редакции Экологического кодекса значительно усилена роль общественности как при проведении оценки воздействия на окружающую среду, так и при проведении государственного экологического контроля.

«Реализация Экологического кодекса крайне важна для республики в целом и для каждого региона в отдельности. Своевременная и качественная реализация Дорожной карты, где задействованы центральные и местные государственные органы, приведет к улучшению экологической обстановки в городе Алматы. В связи с чем, предлагаю ежеквартально заслушивать о ходе исполнения пунктов Дорожной карты ответственными государственными органами перед общественностью», - сказал министр.

Магзум Мирзагалиев также добавил, что, наряду с ужесточением ответственности и усилением роли общественности, у предприятий не останется другого выбора, кроме перехода на более экологичные технологии и снижения объёмов эмиссий, что приведет к реальному улучшению экологической ситуации.