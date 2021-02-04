Швейцария в течение 2020 г. увеличила импорт азербайджанской продукции более чем на четверть
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Правительству Азербайджана представлен план по восстановлению и развитию комплексов водного хозяйства на освобожденных территориях
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан в одиночку дал старт восстановительным работам. Мы начали это, ни от кого не ожидая помощи
Рост продаж валюты на аукционах Азербайджана в январе обусловлен краткосрочным всплеском спроса домохозяйств - Газпромбанк
Президент Ильхам Алиев: Мы должны подготовить национальные стандарты операций по разминированию в Азербайджане
Президент Ильхам Алиев: Ненавистный враг после оккупации не только разрушил все наши здания, исторические памятники, но и заминировал все вокруг
Президент Ильхам Алиев: Я хочу обратиться к гражданам Азербайджана и попросить их не ездить на освобожденные земли без разрешения, незаконно
Компания «Интергаз Центральная Азия» нацелена на развитие газотранспортной системы Казахстана по трем направлениям
Украина ожидает, что 2021 год будет иметь важное значение для активизации экономического сотрудничества с Туркменистаном
Состояние гитариста Рафига Гусейнова относительно стабилизировалось – Бакинский оздоровительный центр
Поправка о праве докторантов на отсрочку от военной службы рекомендована на пленарное заседание Милли Меджлиса
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Вугара Сулейманова в связи с назначением его председателем Правления Агентства по разминированию (ФОТО/ВИДЕО)
"Приз читательских симпатий" для Рагима Джафарова – престижная литературная премия и пленный контр-адмирал
В центрах психологической помощи в Азербайджане следует увеличить численность специалистов - эксперт
Возникновение рисков, связанных с цифровизацией, может привести к провалам в сфере защиты от кибератак
Занятия для учащиеся 10-11 классов пока будут проводиться в дистанционной форме - минобразования Азербайджана