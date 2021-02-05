Россельхознадзор разрешил с 8 февраля поставки яблок еще с 28 предприятий Азербайджана

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) разрешила с 8 февраля импортировать в Россию яблоки еще с 28 предприятий Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает Trend со ссылкой на Mskagency.

«4 февраля в формате видеоконференции состоялись переговоры Россельхознадзора с представителями Агентства по пищевой безопасности Азербайджанской Республики. Россельхознадзор сообщил, что на основании полученной от компетентного ведомства Азербайджана информации, с учетом проводимой видеоконференции, разрешает с 8 февраля ввоз в Россию яблок с 28 предприятий», - говорится в сообщении.

Как уточняется, с учетом ранее принятых решений об отмене ограничений для еще 10 предприятий, яблоки смогут экспортировать 38 азербайджанских компаний.