Межведомственную комиссию по промышленной политике хотят создать в РК

В Казахстане хотят создать Межведомственную комиссию по промышленной политике. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов, презентуя законопроект «О промышленной политике» в Мажилисе Парламента РК, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Базовые условия развития промышленности регулируют институциональную основу для реализации промышленной политики и меры государственного стимулирования», - сказал Аманияз Ержанов.

Спикер отметил, что институциональные условия, в первую очередь, заключаются в обеспечении эффективной межведомственной координации формирования и реализации промышленной политики.

«На сегодня функции, связанные с промышленностью, распределены по разным ведомствам. Для обеспечения надлежащей координации промышленной политики, проектом основного закона предусматривается создание Межведомственной комиссии по промышленной политике, которую будет возглавлять Заместитель Премьер-Министра, а членами будут являться заместители руководителей государственных органов, представители промышленных предприятий, общественные деятели, депутаты и другие заинтересованные лица», - сообщил Аманияз Ержанов.

Вице-министр пояснил, что МВК будет наделено следующей компетенцией:

-дача рекомендаций Правительству о введении новых, пересмотре и отмене действующих мер стимулирования;

- подготовка позиции Правительства, в том числе переговорной, в международных организациях по вопросам промышленной политики;

- принятие решений по разногласиям между государственными органами по вопросам промышленной политики;

- заслушивание отчетов о реализации промышленной политики и прочее.