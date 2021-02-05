В Азербайджане по итогам 2020 г. было зарегистрировано свыше 237 тысяч объектов недвижимости

БАКУ /Trend/ - Одной из основных задач в сфере регистрации недвижимости является обеспечение удовлетворенности граждан, более удобное и гибкое использование услуг населением, упрощение процедур и применение современных подходов к повышению качества услуг.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственную службу по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана.

Согласно заявлению Госслужбы, в течение 2020 года было зарегистрировано 237,45 тысяч объектов недвижимости. Из них 63,247 тысячи (26,6 процентов) приходятся на первичную, а 174,203 тысячи (73,4 процента) - на повторную регистрацию. Из имущества, на которое зарегистрированы права собственности, 35,775 тысяч - это индивидуальные частные и дачные дома, 74,533 тысячи - квартиры, 118,534 тысяч - земельные участки, 2,543 тысячи - нежилые здания, 5,368 тысяч - нежилые помещения, 637 - имущественный комплекс, 59 - многоэтажные жилые дома и одно многолетнее насаждение. Из первоначальной регистрации 36,682 тысяч приходятся на город Баку, а 26,565 тысяч - на регионы Азербайджана.

В заявлении говорится, что в 2020 году была осуществлена первичная государственная регистрация права собственности на 34,06 тысячи квартир и по сравнению с 2019 годом наблюдается рост на 7,8 процентов.

Также была проведена техническая инвентаризация 199,64 тысяч домов и составлены их технические паспорта. Кроме того, юридическим и физическим лицам было выдано 262,94 тысячи справок (Форма-1) с описанием недвижимого имущества, зарегистрированного в государственном реестре. В течение 2020 года было зарегистрировано 32,69 тысячи ипотечных договоров.

В Государственной службе по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана отметили, что для граждан с целью более удобного оформления прав собственности были проведены выездные регистрационные кампании и оказаны услуги непосредственно по адресам. В течение 2020 года было организовано 27 таких выездных регистрационных кампаний.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @jafarov_zeyni