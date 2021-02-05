ЕАБР и Министерство торговли и интеграции Казахстана намерены реализовать цифровые интеграционные проекты

Бизнес 5 февраля 2021 16:26 (UTC+04:00)
ЕАБР и Министерство торговли и интеграции Казахстана намерены реализовать цифровые интеграционные проекты

Евразийский банк развития (ЕАБР) и Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан (МТИ РК) подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на установление и развитие долгосрочного, взаимовыгодного сотрудничества в реализации цифровых проектов в сфере торговли в Казахстане и других государствах — участниках ЕАБР, передает Trend со ссылкой на ЕАБР.

В рамках меморандума стороны намерены наращивать вовлеченность частного сектора, включая малые и средние предприятия, а также масштабировать лучшие цифровые решения в сфере торговли на евразийском пространстве.

Согласно документу, сотрудничество планируется реализовать по следующим направлениям: продвижение экспорта несырьевых товаров и услуг, развитие внутренней торговли, совершенствование торговой инфраструктуры, развитие биржевой и электронной торговли, вовлечение субъектов малого и среднего бизнеса в интеграционные процессы путем применения цифровых решений на евразийском пространстве и проработка возможных вариантов по организации финансирования проектов, реализуемых МТИ РК.

«Мы стоим перед весьма важной и актуальной задачей — формированием цифровых проектов, способствующих развитию и интеграции стран на евразийском пространстве, — подчеркнул заместитель председателя Правления ЕАБР Амангельды Исенов. — Как лидирующий международный банк развития региона, мы заинтересованы принять участие и оказать содействие в реализуемых министерством проектах с использованием накопленной экспертизы и финансовых инструментов ЕАБР».

Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Банк учрежден в январе 2006 года Россией и Казахстаном, со штаб-квартирой в Алматы. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, химической и горнодобывающей промышленности, машиностроении.

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