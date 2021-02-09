Агентство по развитию МСБ Азербайджана объявляет конкурс в связи с проектами предпринимательства

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана объявляет конкурс в целях финансирования образовательных, научных, исследовательских и других проектов в связи с развитием микро-, малых и средних предприятий.

Как сообщили во вторник Trend, в конкурсе могут участвовать юридические и физические лица, относящиеся к субъектам микро-, малого и среднего бизнеса. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 17 февраля по 18 марта 2021 года.

Финансирование по каждому проекту определено в размере 20 тысяч манатов.

Субъекты МСБ, желающие принять участие в конкурсе, должны представить в Агентство соответствующую заявку (https://bit.ly/3cS3v8I) и другие необходимые документы до 17 марта 2021 года в электронном виде ([email protected]) или на бумажных носителях (AZ1069, город Баку, проспект Мустафы Кемаля Ататюрка, 134).

Информация о результатах конкурса будет размещена на официальном сайте Агентства www.smb.gov.az после 19 апреля 2021 года.

Для дополнительной информации можно обратиться по телефону (+994 12) 404 04 01, в Колл-центр 131 или по ссылке http://bit.ly/36WhTcq.

(Текст: Турал Гараджаев)