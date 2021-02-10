EFSE заинтересован в потенциале технологических инноваций Грузии

БАКУ / Trend / - Европейский фонд для Юго-Восточной Европы (EFSE) продолжает уделять особое внимание микро- и малым предприятиям (ММП) как важнейшему двигателю получения доходов и занятости в Грузии, сообщили Trend в EFSE.

"Фактически, около 56 процентов ВВП Грузии обеспечивается сектором ММП", - отмечает EFSE.

Источник отметил, что в этом секторе есть несколько ключевых направлений, которые особенно привлекают их внимание.

"Например, EFSE очень заинтересован в потенциале технологических инноваций, таких как финансовые технологии для увеличения финансовой доступности, связанной с недостаточно обслуживаемыми группами, а также для расширения возможностей финансовых учреждений обслуживать ММП", - сказали в Фонде.

По данным EFSE, сельскохозяйственный сектор в Грузии также является важной частью кредитного портфеля EFSE.

"Мы часто работаем с местными финансовыми учреждениями над созданием индивидуальных кредитных продуктов для фермеров и сельских предприятий", - добавил источник.

Европейский фонд для Юго-Восточной Европы нацелен на содействие экономическому развитию и процветанию в регионе Юго-Восточной Европы и в регионе Восточного европейского соседства посредством устойчивого предоставления дополнительных финансовых средств на развитие, особенно микро- и малым предприятиям и частным домохозяйствам, через квалифицированные финансовые учреждения.

(Автор: Тамилла Мамедова Редактор: Наталья Кочнева)