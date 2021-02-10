В Казахстане представлен новый пакет антикризисных мер поддержки бизнеса

В ходе заседания Проектного офиса по вопросам предпринимательства под председательством Премьер-Министра Казахстана Аскара Мамина министр национальной экономики Асет Иргалиев рассказал об антикризисных мерах поддержки бизнеса и населения в 2020 году, а также представил пакет новых инструментов поддержки бизнеса, передает Trend со ссылкой на Министерство национальной экономики Казахстана.

Министр подчеркнул, что речь идет о трех пакетах антикризисных мер, включающих в себя срочные меры по поддержке населения и бизнеса, по сохранению социально-экономической устойчивости и Комплексный план по восстановлению экономического роста.

В целях поддержки бизнеса оказаны налоговые стимулы для пострадавших отраслей, расширено льготное кредитование МСБ, увеличено финансирование оборотного капитала. Кроме того, на льготных условиях были рефинансированы кредиты и отсрочены платежи по ним. В результате налоговые послабления получили 700 тысяч предпринимателей, 80% заемщиков пострадавших отраслей воспользовались отсрочками по кредитам, 40 тысяч предпринимателей воспользовались проектным финансированием.

Стоит подчеркнуть, что в 2020 году в программу поддержки бизнеса внесены изменения, которые позволили расширить инструменты кредитования и доступность финансирования. Так, по программе Дорожная карта бизнеса» и «Экономика простых вещей» унифицирована процентная ставка на уровне 6%.

Глава МНЭ напомнил, что с 1 января 2020 года действует трехлетний мораторий на проверки в отношении микро- и малого бизнеса. Мораторий позволит отменить 100 тысяч проверок в течение трех лет, что снизит административную нагрузку и будет способствовать стабильности введения бизнеса.

«Заработала новая программа льготного кредитования Национального банка по предоставлению оборотных средств по ставке 8% для пострадавших субъектов бизнеса, были сняты отраслевые ограничения по программе «Дорожная карте бизнеса»», – отметил А. Иргалиев.

Кроме того, в рамках «Дорожной карты бизнеса-2025» введено новое направление «Микрокредитование бизнеса». Ставка на конечного заемщика составляет 6%. Максимальная сумма микрокредита на пополнение оборотных средств – 5 млн тенге, на производственные нужды - 20 млн тенге. При этом предоставляется гарантирование до 85% основного долга со стороны государства, а также ускоренно рассматриваются проекты микро- и малого бизнеса.

Как сообщил Асет Иргалиев, на Высшем совете по реформам разработано и рассмотрено 8 срочных новых мер, направленных на поддержку бизнеса.

Первое. Снижение нагрузки на фонд оплаты труда и уплата единым платежом для субъектов МСБ.

Второе. Для поддержки становления и развития новых предприятий обрабатывающей промышленности предлагается рассмотреть вопрос уменьшения (на 2 года с момента создания предприятия) для них НДС на 70%.

Третье. Для развития и поддержки предприятий, предлагается освобождение от корпоративного подоходного налога прибыли, которая будет реинвестирована в развитие производства.

Четвертое. Расширение перечня приоритетных видов деятельности для заключения инвестиционных соглашений Правительством.

Пятое. Упрощенная регистрация ИП через бесплатное мобильное приложение.

Шестое. В течение текущего года предлагается на треть сократить все требования к бизнесу.

Седьмое. Для повышения доступности финансирования бизнеса, предлагается включение микрофинансовых организаций в программу субсидирования «Дорожная карта бизнеса –2025».

Восьмое. Предлагается внедрить режим розничного налога для сферы общественного питания в МСБ.

«Данные меры планируется внедрить уже в текущем году, что позволит к 2025 году вовлечь 500 тысяч наемных работников в официальную занятость, увеличить инвестиции в обрабатывающую промышленность на 15 п.п. ежегодно, снизить теневую экономику до 15% к ВВП с учётом реализации Плана по снижению теневой экономики, а также снизить нагрузку на фонд оплаты труда для 75% субъектов микро- и малого бизнеса», - заключил глава экономического ведомства.