Всемирный банк реализует в Азербайджане ряд экономических и финансовых исследований (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в формате видеоконференции принял делегацию Всемирного банка (ВБ) во главе с менеджером по Азербайджану Сарой Майкл.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, на встрече было подчеркнуто, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству со Всемирным банком, и эти связи являются многоплановыми.

Также на встрече, где обсуждались направления развития сотрудничества с ВБ и поддержка проводимых в Азербайджане реформ, было отмечено значение специальных экономических и финансовых исследований, которые Всемирный банк будет проводить по Азербайджану.

Сообщается, что подготовленные банком исследования экономического меморандума (Country Economic Memorandum-CEM), программы оценки финансового сектора (Financial Sector Assessment Program - FSAP) и системная диагностика (Systemic Country Diagnostic - SCD) будут способствовать достижению приоритетных целей развития.

По итогам встречи состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества с министерством экономики в подготовке указанных исследований.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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