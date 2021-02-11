Казахстан и Россия ставят задачу компенсировать в 2021 году спад товарооборота

10 февраля 2021 года в г. Москве, в Министерстве экономического развития Российской Федерации, состоялась встреча Министра торговли и интеграции Республики Казахстан Б.Т. Султанова с Министром экономического развития Российской Федерации М.Г. Решетниковым, передает Trend со ссылкой на Министерство торговли и интерграции Казахстана.

В ходе встречи сторонами отмечено, что, несмотря на связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ограничения, экономическое взаимодействие Республики Казахстан с Российской Федерацией продемонстрировало устойчивость к внешним вызовам.

Двусторонний товарооборот за январь-ноябрь 2020 года сократился в сравнении с аналогичным периодом 2019 года на 4,6 % (до 17,2 млрд. долл. США). Стороны отметили, что в 2020 году на объемы и динамику взаимной торговли повлияли противоэпидемические ограничения. По мере их снятия и нормализации обстановки в 2021 году потери предыдущего года будут компенсированы и торговый оборот между странами сможет выйти на траекторию устойчивого роста.

Также в ходе встречи стороны предметно обсудили вопросы дальнейшего двустороннего взаимодействия и партнерства в рамках ЕАЭС.

Достигнута договоренность об организации регулярных контактов на уровне руководства Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерства экономического развития Российской Федерации в целях развития экономического сотрудничества между странами в двустороннем и многостороннем форматах.