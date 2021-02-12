Экономический потенциал освобожденных земель придаст импульс росту экономики Азербайджана в 2021 г. - Микаил Джаббаров

Бизнес 12 февраля 2021 11:20 (UTC+04:00)
Экономический потенциал освобожденных земель придаст импульс росту экономики Азербайджана в 2021 г. - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Прошедший год для Азербайджана и всего мира стал периодом глобальных вызовов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на конференции "Налоговая система в постпандемический период” сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По словам министра, ВВП Азербайджана в 2020 году уменьшился на 4,3 процента. Пандемия COVİD-19 также оказала негативное влияние и на энергетический рынок.

"Однако 2020-й стал для Азербайджана запоминающимся годом, так как наша армия под руководством Верховного Главнокомандующего восстановила территориальную целостность страны", - отметил он.

Было подчеркнуто, что экономический потенциал освобожденных от армянской оккупации земель придаст импульс росту экономики в 2021 году.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Управление оросительных систем Лачина объявляет тендер
Управление оросительных систем Лачина объявляет тендер
Управление оросительных систем Агсуинского района объявляет тендер на закупку стройматериалов
Управление оросительных систем Агсуинского района объявляет тендер на закупку стройматериалов
Служба ASAN купит услуги технической поддержки
Служба ASAN купит услуги технической поддержки
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Шамкирская районная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении должностного лица Общество 12:02
ЗАО “AzerGold” перечислило средства Фонду “YAŞAT” Общество 12:00
ВВП Великобритании в 2020 году упал на рекордные 9,9% Европа 11:59
Определяется юридический статус спецпредставителя Президента Азербайджана Политика 11:58
Микаил Джаббаров назвал приоритетные направления развития экономики в 2021 году Финансы 11:47
Попечительский совет Фонда “YAŞAT” провел очередное заседание (ФОТО) Общество 11:41
В Германии выявили многочисленные нарушения порядка очередности вакцинации населения Европа 11:34
Международный центр мугама подписал соглашение с "Росконцертом" Культура 11:30
Интерконнектор для поставки азербайджанского газа в Болгарию находится в активной фазе строительства Энергетика 11:22
Экономический потенциал освобожденных земель придаст импульс росту экономики Азербайджана в 2021 г. - Микаил Джаббаров Бизнес 11:20
Началось пленарное заседание парламента Азербаджана Политика 11:13
«Лаборатория Касперского» запустила платформу, которая отвечает на вопросы о будущем с помощью нейросети ИКТ 11:07
Начались работы по восстановлению Шушинской крепости Общество 11:05
В Азербайджане началась вакцинация от COVİD-19 сотрудников полиции - репортаж Trend TV (ФОТО) Общество 11:05
Обсуждено создание инфраструктуры связи и транспорта на освобожденных территориях Азербайджана Политика 11:04
100 дней! Самира Эфенди на пути к мечте - обратный отсчет до "Евровидения-2021" (ВИДЕО) Интересное 11:03
Нахчыванская АР увеличила объем вложений в основной капитал Финансы 10:52
В Казахстане построят 13 гидроэлектростанций Казахстан 10:47
С начала года объем ВВП Нахчыванской АР увеличился Финансы 10:47
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Индонезии Другие страны 10:31
Вячеслав Мальцев: «Здоровью бизнеса в Азербайджане способствует правильный деловой климат, создаваемый государством» (ФОТО) Общество 10:27
ЕС и Азербайджан поддерживают усилия по изучению возможности расширения «Южного газового коридора» Энергетика 10:24
Компания Gazelli Group перечислила средства в фонд “YAŞAT” Общество 10:23
Золото в Азербайджане вновь подешевело Финансы 10:21
Конституционный суд Грузии отклонил иск противников ограничений Грузия 10:12
Цена на азербайджанскую нефть остается в диапазоне $62 за баррель Финансы 10:08
Узбекистан и Казахстан увеличивают количество авиарейсов Узбекистан 10:08
Узбекистан начал процесс сертификации российской вакцины "Спутник V" Узбекистан 10:06
ТАР поставит в Италию 13%, в Грецию – 20%, а в Болгарию – 33% природного газа в 2022 г. – министр Энергетика 10:03
Узбекистан вновь продлевает приостановку авиарейсов в ряд стран Узбекистан 09:57
Загрязнение воздуха в Пекине превысило норму ВОЗ в 13 раз Другие страны 09:57
Предмет гордости и феномен культуры – уникальные азербайджанские ковры покажут в России (ФОТО) Культура 09:53
Манат дорожает к евро Финансы 09:49
Парламент Азербайджана рассмотрит сегодня 15 вопросов Политика 09:47
Нет гарантии, что кто-то перенесет COVİD-19 легче, поэтому каждый в группе риска - TƏBİB Общество 09:42
Нефть дешевеет на прогнозах ОПЕК и МЭА Энергетика 09:20
«Южный газовый коридор» обеспечит гарантированные поставки газа в Европу – американский эксперт Энергетика 08:56
Куба объявила об успешных испытаниях собственной вакцины против COVID-19 Другие страны 08:52
Инфляция в Венесуэле в 2020 году составила почти 3 000% Другие страны 08:33
Мы участники исторического процесса, через Грузию в Европу поставляется каспийский газ - Турнава Грузия 08:03
Производство легковых автомобилей в Иране за 10 месяцев текущего года выросло на 13,9% Иран 07:52
951 заболевший коронавирусом выявлен в Казахстане за сутки Казахстан 07:43
Военные Мьянмы помиловали более 23 тыс. заключенных Другие страны 07:08
Власти США просят суд приостановить рассмотрение дела об ограничениях TikTok США 06:10
В результате ДТП в Техасе погибли шесть человек США 05:13
Южный газовый коридор действительно является многомерным и многосторонним достижением в энергетическом секторе - Курт Донелли Политика 04:41
Лидерство Президента Алиева, а также его взгляд в будущее придали мощный импульс для реализации Южного газового коридора - Региональный президент BP Политика 04:36
Мы вместе с нашими партнерами создаем новую карту Евразии, поощряющую глобальное сотрудничество - Парвиз Шахбазов Экономика 04:30
Европейский Союз и Азербайджан в настоящее время являются стратегическими энергетическими партнерами - еврокомиссар Политика 04:24
Чешский парламент не продлил в стране режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса Европа 04:18
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,45 млн человек Турция 03:24
"Леванте" сыграл вничью с "Атлетиком" в первом полуфинальном матче Кубка Испании Спорт 02:47
Байден заявил, что около 300 млн американцев сделают прививку от коронавируса к концу июля США 02:19
Twitter распространит систему маркировки государственных аккаунтов еще на 16 стран В мире 01:45
В Китае запретили трансляцию BBC World News Другие страны 01:06
Двукратный чемпион "Формулы-1" Алонсо госпитализирован после ДТП Спорт 00:43
Более 413 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 00:28
"Бавария" во второй раз выиграла клубный чемпионат мира по футболу Спорт 00:00
Мюнхенская конференция по безопасности - 2021 пройдет в онлайн-формате 19 февраля В мире 11 февраля 23:43
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане очень благоприятный инвестиционный климат Политика 11 февраля 23:28
Президент Ильхам Алиев пригласил Консультативный совет в следующем году в Баку Политика 11 февраля 23:24
Президент Ильхам Алиев: После освобождения наших оккупированных территорий там появились новые возможности для производства электроэнергии посредством солнечных, ветровых и водных ресурсов Политика 11 февраля 23:18
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан уже стал надежной транзитной страной для транспортировки энергетических ресурсов с восточного побережья Каспийского моря Политика 11 февраля 23:14
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский газ является новым, надежным и долгосрочным источником для Европы Политика 11 февраля 23:11
Президент Ильхам Алиев: Мы участвовали во всех четырех сегментах реализации Южного газового коридора Политика 11 февраля 23:06
Президент Ильхам Алиев: Южный газовый коридор является проектом энергетической безопасности и диверсификации энергии Политика 11 февраля 23:01
Высшее военное училище имени Гейдара Алиева - современное военное учебное заведение мирового уровня - афганский курсант Общество 11 февраля 23:00
Азербайджан выразил признательность всем партнерам, принимавшим участие в реализации «Южного газового коридора» Политика 11 февраля 22:58
Президент Ильхам Алиев: Завершение проекта ТАР, являющегося последним сегментом Южного газового коридора, - историческое достижение Политика 11 февраля 22:52
США ввели санкции против десяти физических и трех юридических лиц из-за ситуации в Мьянме США 11 февраля 22:23
Грузии стали доступны дополнительно 150 тысяч доз вакцины - министр Грузия 11 февраля 22:01
Власти Узбекистана приняли решение сертифицировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" Узбекистан 11 февраля 21:52
«Южный газовый коридор» повысит надежность поставок и обеспечит диверсификацию источников - голландский эксперт Энергетика 11 февраля 21:36
60 млн. иранцев получат вакцину от коронавируса в течение следующего года Иран 11 февраля 21:22
В Афганистане пять человек погибли при атаке на автомобили миссии ООН Другие страны 11 февраля 21:18
Завершение строительства «Южного газового коридора» – большое достижение – еврокомиссар Энергетика 11 февраля 20:51
2020 год стал знаменательным не только для Азербайджана, но и для всего тюркского мира – зампред ПЕА Политика 11 февраля 20:21
Отмечена годовщина основания N-ой воинской части армии Азербайджана (ФОТО) Азербайджан 11 февраля 19:52
Проведен интернет-конкурс под девизом "Карабах - это Азербайджан!" (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11 февраля 19:51
Создается Наблюдательный совет ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское пароходство" Политика 11 февраля 19:44
Мы были горды тем, что Турция рядом с нами, и это придавало нам сил – Закир Гасанов Политика 11 февраля 19:43
Бахрам Мансуров – от бекского рода из Ичери шехер до мировой славы: Это то, что дает нам хлеб... (ВИДЕО, ФОТО) Культура 11 февраля 19:43
Из Канады в Азербайджан -Global Soundscapes Festival Культура 11 февраля 19:42
AПБ Азербайджана выявило нарушения в 55 объектах общепита Общество 11 февраля 19:23
Журналисты побывали в Азербайджанском высшем военном училище им. Гейдара Алиева – репортаж Trend TV (ФОТО) Общество 11 февраля 19:17
EFSE объединяет усилия с Национальным банком Грузии для реализации программы финансовой поддержки фермеров Бизнес 11 февраля 19:09
Внесены изменения в правила организации деятельности Каспийского морского пароходства Азербайджана – распоряжение Политика 11 февраля 19:09
ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" выведен из подчинения Минтранса Экономика 11 февраля 19:04
Дильгаму Гулиеву предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана Политика 11 февраля 19:01
Награждена группа работников Академии физкультуры и спорта Азербайджана Политика 11 февраля 18:59
Сотрудникам Академии физкультуры и спорта Азербайджана присвоены почетные звания Политика 11 февраля 18:57
Генпрокуратура опровергла информацию о Центральной больнице Масаллинского района Общество 11 февраля 18:54
"Южный газовый коридор" доказывает, что энергетическая политика важнее трубопроводов - бывший посол США Энергетика 11 февраля 18:45
Баронесса Николсон поздравила Азербайджан с запуском Южного газового коридора Экономика 11 февраля 18:41
Агентство "Производи в Грузии" будет реализовывать программы поддержки бизнеса в 2021 году Бизнес 11 февраля 18:28
В прошлом году на поощрение ненефтяного экспорта Азербайджана было направлено свыше 12 млн манатов Бизнес 11 февраля 18:27
Мечта о красных туфлях – фильм Таира Алиева на Международном фестивале в России Культура 11 февраля 18:23
Депутат Севиль Микаилова встретилась с избирателями и навестила семьи шехидов в Хачмазе (ФОТО) Политика 11 февраля 18:22
ОПЕК обнародовала прогноз по добыче жидких углеводородов в Азербайджане на 2021 год Энергетика 11 февраля 18:19
Грузинский порт Кулеви может пропускать значительные объемы нефти в год Энергетика 11 февраля 18:16
Все новости