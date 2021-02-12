Экономический потенциал освобожденных земель придаст импульс росту экономики Азербайджана в 2021 г. - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Прошедший год для Азербайджана и всего мира стал периодом глобальных вызовов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на конференции "Налоговая система в постпандемический период” сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По словам министра, ВВП Азербайджана в 2020 году уменьшился на 4,3 процента. Пандемия COVİD-19 также оказала негативное влияние и на энергетический рынок.

"Однако 2020-й стал для Азербайджана запоминающимся годом, так как наша армия под руководством Верховного Главнокомандующего восстановила территориальную целостность страны", - отметил он.

Было подчеркнуто, что экономический потенциал освобожденных от армянской оккупации земель придаст импульс росту экономики в 2021 году.

(Автор: Зейни Джафаров)

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