Назван объем инвестиций привлеченных в геологическую отрасль Казахстана

20 месторождений впервые поставлены на Государственный баланс, более 7,5 млрд. тенге инвестиций по предварительным данным привлечено в геологическую сферу, запущена геохимическая лаборатория в Караганды, передает Trend со ссылкой на министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

Эти и другие итоги работы за 2020 год в геологической отрасли Казахстана озвучил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на расширенном заседании коллегии министерства.

Так, по его словам, в прошедшем году на 56 объектах было проведено государственное геологическое изучение недр, по результатам которого определены перспективные участки на выявление полезных ископаемых. По результатам завершенных работ в полном объеме достигнуты плановые показатели по приросту прогнозных ресурсов: золото – 12,6 тонн., серебро –96 тонн, медь – 65 тыс.тонн, свинец – 968 тыс.тонн., цинк – 1,1 млн. тонн.

Кроме того, вице-министр сообщил, что в 2020 году отмечен прирост запасов полезных ископаемых. Так, было добыто – 111,5 тонн золота, 55,4 тыс.тонн урана, 13,8 млн.тонн железной руды и 31,7 млн.тонн.нефти.

«В прошлом году АО «Казгеология» совместно с инвесторами по итогам геологического изучения недр выявили перспективные участки «Шекара» по добыче золота, «Арго» - цветные и благородные металлы. Всего в реализации у компании 47 инвестиционных проектов», - озвучил Сериккали Брекешев.

Одним из важных итогов года вице-министр также назвал разработку проекта Государственной программы геологической разведки на 2021-2025 годы, который в соответствии с поручением Главы государства будет преобразован в Национальный проект.

«Нацпроект направлен на повышение геологической изученности территории страны для формирования условий для устойчивого восполнения, развития и поддержки конкурентоспособности минерально-сырьевой базы. Он будет реализован за счет госбюджета и частных инвестиций», - добавил заместитель министра экологии.

Среди прочих итогов года было названо и возобновление работы по проекту «Евразия».

«Основная цель проекта – изучение глубинного строения Прикаспийской впадины, глубина которой в центральной части достигает 18-20 км. Бурение сверхглубокой скважины до 15 км позволит изучить геологический разрез и оценить потенциал бассейна в отношении поисков углеводородов», - проинформировал вице-министр.

В 2020 году, по информации Сериккали Брекешева, в рамках Госпрограммы «Цифровой Казахстан» была проведена работа по внедрению Информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан».

«Функционирование системы позволит инвесторам получить доступ к электронной базе геологической информации», - отметил он.

На 2021 год перед отраслью поставлены задачи по проведению государственного геологического изучения недр, поиску и оценке ресурсов на 70 объектах, запуску информсистемы «Национальный банк данных минеральных ресурсов РК» и до 2025 года строительство 2-х кернохранилищ в Центральном и Западном регионах.