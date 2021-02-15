МИД Канады назвал отраслевые возможности для канадских компаний в Грузии

БАКУ / Trend / - Для канадских компаний в Грузии существуют отраслевые возможности в гидроэнергетике, информационных и коммуникационных технологиях, сельском хозяйстве и агробизнесе, горнодобывающей промышленности.

Об этом сообщили Trend в Министерстве иностранных дел и международной торговли Канады (DFAIT).

Согласно источнику, Канада и Грузия поддерживают дружеские отношения, однако двусторонние инвестиции между странами ограничены.

"Канадский экспорт говядины и свинины в Грузию – еще одна возможность с высоким потенциалом для развития экономических связей", – отметили в DFAIT.

Посольство Канады в Анкаре представляет эту страну и в Грузии. С 2011 года Канада также имеет почетного консула в Тбилиси. Грузия же представлена ​​в Канаде посольством в Оттаве.

Канада – решительный сторонник возможного членства Грузии в НАТО. В 2014 году союзники по альянсу согласовали "Существенный пакет мер НАТО-Грузия", который поможет стране укрепить свою оборону и оперативную совместимость с силами НАТО, а также способствовать ее подготовке к членству в организации.

Грузия является частью Канадской программы по военной подготовке и сотрудничеству (MTCP) с 2012 года. MTCP предлагает двусторонние программы поддержки развивающихся стран, не входящих в НАТО.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)