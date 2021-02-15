Выбор Азербайджана, как одного из центров сети четвертой промышленной революции, внесет важный вклад в экономику - министр

БАКУ /Trend/ - Выбор Азербайджана, как одного из центров сети четвертой промышленной революции, внесет важный вклад в экономику государства.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По словам министра, совместная работа с ведущими компаниями будет полезна в развитии ненефтяного сектора, диверсификации и цифровизации экономики Азербайджана. Этот фактор ещё больше повысит международный авторитет Азербайджана.

Ранее Микаил Джаббаров заявлял, что перед министерством экономики Азербайджана, как и в предыдущие годы, стоит задача по расширению ненефтяного экспорта и ускоренному развитию этой сферы. В связи с этим предусматривается разработать концепцию, которая будет способствовать росту ненефтяного экспорта. Данная национальная концепция расширит и охват рынков сбыта, и ассортимент экспортной продукции.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter:@jafarov_zeyni