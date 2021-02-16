В Казахстане увеличился объем валовой продукции сельского хозяйства – Минсельхоз

Министр сельского хозяйства Казахстана Сапархан Омаров на заседании Правительства сообщил о динамике развития агропромышленного комплекса в январе 2021 года, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

По информации главы МСХ, объем валовой продукции сельского хозяйства в январе увеличился на 2,5% и превысил 170 млрд тенге. Рост обеспечен в основном за счет увеличения объемов производства в животноводстве на 2,7% – до 158,4 млрд тенге. В частности, в первом месяце года произошел высокий рост производства мяса в убойном весе на 5,3%, молока – на 3,8%.

Продукции растениеводства в январе произведено на 10,2 млрд тенге. Практически весь объем обеспечен тепличными хозяйствами.

Производство продуктов питания в январе выросло на 0,8% - до 142,1 млрд тенге. При этом производство растительного масла увеличилось на 26,7% (с 33 до почти 42 тысяч тонн), свекловичного сахара – на 25,1% (с 4,6 до 5,8 тысячи тонн), масла сливочного – на 16,3% (с 1,4 до 1,6 тысячи тонн), молока обработанного – на 3,2% (с 48,2 до 49,7 тысячи тонн), сыра и творога – на 0,8% (с 2 358 до 2 377 тонн).

Также министр сообщил о планах работы Минсельхоза на 2021 год.

В текущем году планируется обеспечить рост валовой продукции сельского хозяйства на уровне 105%, производства продуктов питания – на уровне 107%.

Плановые индикативы будут обеспечены за счет принятия мер по насыщению внутреннего рынка социально значимыми продтоварами и повышению конкурентоспособности казахстанского агропромышленного комплекса. Для этого будет продолжена господдержка субъектов АПК, в том числе инвестсубсидирование, субсидирование в растениеводстве и животноводстве. На эти цели будет направлено около 309 млрд тенге.

В соответствии с поручением руководства страны будут реализованы инвестпроекты, направленные на создание экосистем по производству и переработке зерновых культур в СКО, масличных культур – в Акмолинской, мяса – в Актюбинской и Алматинской областях.

Кроме того, в рамках импортозамещения уже в текущем году планируется запустить 35 молочно-товарных ферм (общей мощностью 131 тысяча тонн молока), свыше 2 тысяч га садов (производственной мощностью 73,5 тысячи тонн яблок в год), 3 мясокомбината (мощностью 45 тысяч тонн мясопродуктов), 5 птицефабрик (мощностью 42 тысячи тонн), 4 объекта по производству рыбы (общей мощностью около 8 тысяч тонн рыбы). Также начнется строительство сахарного завода мощностью 150 тысяч тонн сахара.

В целом в 2021 году планируется реализовать 79 инвестпроектов разных направлений.

Кроме того, Министерством сельского хозяйства уже ведется работа по подготовке к посевной кампании. Исходя из прогнозной структуры общая посевная площадь будет увеличена на 86,4 тысячи га - до 22,7 млн га. Планируется увеличение площадей масличных, кормовых и овощебахчевых культур, а также таких социальных культур, как гречиха и сахарная свекла. Одновременно будет проводится сокращение площадей под посев монокультур и влагоемких культур, таких как пшеница, рис и хлопчатник.

«Для своевременного проведения весенне-полевых работ фермеры будут обеспечены льготным кредитованием на 70 млрд тенге, а также удешевленным на 11% ГСМ в объеме почти 380 тысяч тонн. Кроме этого в помощь аграриям планируется форвардный закуп порядка 350 тысяч тонн сельхозпродукции.

При этом объем субсидирования семеноводства составит 11,8 млрд тенге, что позволит повысить доступность качественных семян. Проведение ВПР будет на особом контроле МСХ», - сказал министр.