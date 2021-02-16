Месторождения полезных ископаемых в Азербайджане будут эксплуатироваться в аукционном порядке

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане впервые месторождения полезных ископаемых будут введены в эксплуатацию в аукционном порядке.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, в связи с этим было достигнуто соглашение между Центром по организации аукционов Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики и Государственным агентством по использованию ресурсов минерального сырья при Министерстве экологии и природных ресурсов.

В заявлении говорится, что целью соглашения является расширение конкурентной экономической среды в регионах на основе принципов устойчивого развития, а также формирование системы экологической безопасности, обеспечивающей эффективное использование природных ресурсов и надежную охрану окружающей среды.

Первоначально в аукционном порядке предполагается сдать в эксплуатацию месторождения, расположенные в Агджабединском, Бейлаганском, Геранбойском, Гейгельском, Газахском и Товузском районах. Наряду с этим, после переоценки месторождений полезных ископаемых, имеющихся на освобожденных от армянской оккупации территориях, согласно законодательству, планируется ввести их в эксплуатацию через аукцион.

Подробная информация об условиях аукциона и месторождениях полезных ископаемых, которые будут введены в эксплуатацию, будет размещена на официальном сайте Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики (emlak.gov.az) и на портале privatization.az.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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