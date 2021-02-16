Грузия увеличила экспорт мелкого рогатого скота
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Более пятнадцати туркменских компаний примут участие в онлайн-выставке «Центральная Азия - Виртуальная EXPO (CAVEX)»
«Южный газовый коридор» меняет правила игры с точки зрения безопасности поставок в ЕС – Минэкономики Хорватии
Директор Агентства развития медиа Азербайджана о причинах упразднения Фонда господдержки развития СМИ
Вакцинация может защитить ту часть населения Азербайджана, которая еще не заразилась – врач "Ени клиника"
Всемирно известные спортсмены организовали для детей шехидов и ветеранов Отечественной войны Азербайджана игры-эстафеты (ВИДЕО, ФОТО)
Завершился онлайн-конкурс художественного чтения «Родина — хорошая», организованный Бакинской высшей школой нефти (ФОТО)
Фонд "YAŞAT” оплатил операции двум раненым участникам Отечественной войны Азербайджана и матери шехида (ФОТО)