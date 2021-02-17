"Кодекс конкуренции" в Азербайджане может быть принят к концу 2021 г. - госслужба

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершается работа по усовершенствованию "Кодекса конкуренции".

Как сообщает в среду Trend, об этом на онлайн-брифинге "Итоги 2020 года" Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана сказал заместитель начальника Госслужбы Мамед Аббасбейли.

По его словам, разработанная концепция уже представлена соответствующим органам и Госслужба получает их отзывы и предложения.

"Надеемся на принятие "Кодекса конкуренции" до конца текущего года", - сказал Аббасбейли.

Замначальника Госслужбы добавил, что прошедший год, как и во всем мире, прошёл в условиях пандемии, что сказалось в том числе на ВВП Азербайджана. Однако министерством экономики были подготовлены реформы, которые помогли смягчить ситуацию.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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