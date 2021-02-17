Опрос котировок в Азербайджане может быть осуществлен через портал "Электронные закупки" - госслужба

БАКУ /Trend/ - Опрос котировок в Азербайджане может быть осуществлен через портал "Электронные закупки".

Как сообщает в среду Trend, об этом на онлайн-брифинге "Итоги 2020 года" Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана сказал заместитель начальника Госслужбы Мамед Аббасбейли.

"Такая инициатива уже есть, и если она будет принята, то опрос котировок тоже будет осуществляться через портал "Электронные закупки", что приведет к увеличению объема электронных закупок", - сказал он.

Аббасбейли отметил, что по итогам 2020 года общий объем госзакупок превысил 6,5 миллиарда манатов, из которых 930 миллионов манатов приходятся на электронные закупки.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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