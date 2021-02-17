Госслужба Азербайджана назвала объем санкций к нарушителям антимонопольного закона

БАКУ /Trend/ - В течение 2020 года за нарушение закона "Об антимонопольной деятельности" в отношении нарушителей были применены финансовые санкции на более чем 27,5 миллиона манатов.

Как сообщает в среду Trend, об этом на онлайн-брифинге "Итоги 2020 года" Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана сказал заместитель начальника Госслужбы Мамед Аббасбейли.

По его словам, из этой суммы санкции в связи с недобросовестной конкуренцией составили более 14 тысяч манатов по четырем делам. Ведется работа по еще пяти делам аналогичного типа.

Он отметил, что для усовершенствования деятельности в этом направлении рабочая группа Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком занимается разработкой в соответствии с самой прогрессивной мировой практикой проекта "Кодекса конкуренции".

Аббасбейли добавил, что в 2020 году в Госслужбу поступило порядка 359 обращений, из которых 21 относилось к вопросам конкуренции на рынках, в том числе 63 - по вопросам недобросовестной конкуренции со стороны субъектов рынка.

(Автор: Зейни Джафаров)

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