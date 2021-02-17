В Азербайджане созданы избыточные запасы основных продуктов питания - госслужба

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане созданы избыточные запасы основных продуктов питания.

Как сообщает в среду Trend, об этом на онлайн-брифинге "Итоги 2020 года" Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана сказал заместитель начальника Госслужбы Мамед Аббасбейли.

"Министерство экономики провело достаточно обширную работу по созданию в Азербайджане дополнительных запасов ряда продуктов, соответствующих категории основных продуктов питания, и в стране созданы избыточные запасы продуктов, относящихся к этой категории", - сказал он.

Аббасбейли добавил, что проводится мониторинг по 57 наименованиям товаров продовольственной группы и 51 наименованию строительной продукции, и на сегодня каких-либо нарушений, связанных с искусственным повышением цен, не выявлено.

(Автор: Зейни Джафаров)

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