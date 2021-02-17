В Азербайджане созданы избыточные запасы основных продуктов питания - госслужба
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане созданы избыточные запасы основных продуктов питания.
Как сообщает в среду Trend, об этом на онлайн-брифинге "Итоги 2020 года" Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана сказал заместитель начальника Госслужбы Мамед Аббасбейли.
"Министерство экономики провело достаточно обширную работу по созданию в Азербайджане дополнительных запасов ряда продуктов, соответствующих категории основных продуктов питания, и в стране созданы избыточные запасы продуктов, относящихся к этой категории", - сказал он.
Аббасбейли добавил, что проводится мониторинг по 57 наименованиям товаров продовольственной группы и 51 наименованию строительной продукции, и на сегодня каких-либо нарушений, связанных с искусственным повышением цен, не выявлено.
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni