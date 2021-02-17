В Туркменистане в стадии разработки находится второй национальный план адаптации по борьбе с торговлей людьми

БАКУ /Trend/ - Туркменистан принимает существенные меры по планированию и развертыванию помощи мигрантам, сообщили Trend в Международной организации по миграции (МОМ).

“Противодействие рискам нелегальной миграции и борьба с торговлей людьми являются предметом двух Национальных планов адаптации по борьбе с торговлей людьми. Один из них успешно реализован, а второй находится в стадии разработки.Эти планы направлены на создание в Туркменистане национальных механизмов направления и оказания помощи жертвам торговли людьми. Важно отметить, что в рамках Национальных планов адаптации стороны сотрудничали в оказании прямой материальной и реинтеграционной помощи жертвам торговли людьми и обеспечении превентивных мер, проведении информационных кампаний о рисках нелегальной миграции по всей стране и поддержке работы двух горячих линий по борьбе с торговлей людьми/миграцией”,- говорится в сообщении МОМ.

Кроме того, в рамках этих планов в стране реализован ряд правовых шагов по криминализации торговли людьми.

“Недавно Туркменистан принял план социально-экономического реагирования на пандемию, который включает мигрантов как одну из уязвимых групп, подверженных последствиям пандемии и вызванного ею экономического спада”,- добавили в МОМ.

В организации также сообщили, что с начала пандемии и после прекращения коммерческих авиаперевозок Туркменистан организовал серию рейсов, чтобы помочь населению вернуться домой. Были организованы специальные карантинные зоны для вернувшихся, направленные на предотвращение распространения заболевания внутри страны.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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