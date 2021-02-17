Туркменистан и Международная организация по миграции планируют онлайн-встречу в ближайшее время

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Международная организация по миграции (МОМ) планируют провести онлайн-встречу в конце февраля, сообщили Trend в среду в МОМ.

Согласно информации, с Туркменистаном ежегодно проводятся регулярные встречи на уровне заместителя премьер-министра/министра иностранных дел и регионального координатора МОМ по Центральной Азии.

“Последняя встреча между Рашидом Мередовым, министром иностранных дел Туркменистана, и Зейналом Гаджиевым, региональным координатором МОМ по ЦА, состоялась в феврале 2020 года. Стороны обсудили состояние текущего сотрудничества, отметили успешное сотрудничество в области противодействия торговле людьми и сошлись во мнении, что ситуация в мире требует большего внимания к вопросам миграции и здравоохранения. Стороны договорились продолжить более тесное сотрудничество в рамках Глобального договора по миграции, который поддержал Туркменистан”, - говорится в сообщении организации.

Также отмечается, что стороны договорились о запуске в Туркменистане сети ООН по миграции. Туркменистан инициировал создание национальной рабочей группы по реализации Глобального договора о миграции, которая уже действует с мая 2020 года. Страна планирует представить национальный доклад о ходе реализации Глобального договора по миграции в ходе обзора в Бангкоке в марте 2021 года.

Одна из важнейших встреч, заложивших основу многолетнего сотрудничества Туркменистана и МОМ, состоялась в 2013 году. В ходе встречи президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с генеральным директором МОМ Уильямом Лейси Свингом стороны договорились уделять приоритетное внимание вопросам борьбы с торговлей людьми, миграции и здравоохранения, миграции и чрезвычайных ситуаций. С тех пор МОМ сотрудничала с Туркменистаном в разработке двух Национальных планов действий по борьбе с торговлей людьми (CT NAP 2016-2018 и CT NAP 2020-2022) и продолжает оказывать правительству помощь в реализации текущего национального плана.

(Автор: Джейла Алиева)

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