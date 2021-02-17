ЕАБР планирует финансировать проект КАМАЗа в Казахстане

Председатель Правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин подписали предварительные индикативные условия финансирования программы развития модельного ряда и модернизации мощностей производства крупнейшей автомобильной корпорации Российской Федерации, передает Trend со ссылкой на ЕАБР.

Документом предусмотрено предоставление Банком на 5 лет кредитной линии на сумму 12 млрд рублей, в том числе для создания в индустриальной зоне в Костанае (Республика Казахстан) производства главных передач ведущих мостов и литейного завода. Литейный завод будет изготавливать для грузовиков нового поколения К5 картер моста, блок цилиндров и головку блока цилиндров двигателя.

Вся продукция будет направляться на основное сборочное производство ПАО «КАМАЗ» в Набережных Челнах (Российская Федерация).

В ноябре 2018 года ЕАБР предоставил финансирование ПАО «КАМАЗ» в размере более 9,5 млрд рублей. При реализации данной сделки Банк использовал инструменты акционерного и облигационного финансирования, позволив тем самым ПАО «КАМАЗ» сформировать оптимальную структуру привлечения средств.

«В Казахстане ПАО „КАМАЗ“ создает завод, продукция которого будет использована на основных производственных мощностях автомобильного гиганта в России. Мы имеем всю необходимую экспертизу и опыт работы как в Казахстане, так и в России. Поэтому готовы поддерживать наших партнеров на всех этапах реализации проекта, в том числе в рамках технического содействия», — заявил председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов.

Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Банк учрежден в январе 2006 года Россией и Казахстаном, со штаб-квартирой в Алматы. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, химической и горнодобывающей промышленности, машиностроении.