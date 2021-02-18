Испания внесет свой вклад в развитие морской инфраструктуры Грузии

БАКУ / Trend / - Испания придает большое значение сотрудничеству с Грузией в рамках IMO (Международной морской организации).

Об этом Trend сообщили в МИД Испании.

"Испания обладает большим флотом и современной морской инфраструктурой (порты, верфи и т. д.) и готова внести свой вклад в развитие этого сектора в Грузии", - сказали в министерстве.

Согласно источнику, с точки зрения физической связи существует большой интерес к увеличению частоты полетов. В июле 2020 года был открыт маршрут Мадрид-Тбилиси с Air Europa.

"Есть отрасли, где испанские компании имеют обширный опыт, который может быть полезен Грузии для содействия ее собственному развитию, например, инфраструктура, возобновляемые источники энергии, вода, текстиль, потребительские товары, сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность и туризм", - сказали в министерстве.

Испания поддерживает дипломатические отношения с Грузией с 1992 года. В настоящее время отношения Испании с Грузией отмечены членством Испании в Европейском Союзе.

У Грузии есть дипломатическое представительство в Мадриде с 2005 года, но у Испании нет постоянного посольства в Тбилиси, между тем посольство Испании в Анкаре имеет несколько аккредитаций.

(Автор: Тамилла Мамедова Редактор: Наталья Кочнева)